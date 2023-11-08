https://ria.ru/20231108/tatarstan-1908203627.html

Фонд "Закят" в Татарстане собрал 31 миллион рублей для жителей сектора Газа

Фонд "Закят" в Татарстане собрал 31 миллион рублей для жителей сектора Газа - РИА Новости, 08.11.2023

Фонд "Закят" в Татарстане собрал 31 миллион рублей для жителей сектора Газа

Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана собрал 31 миллион рублей в поддержку жителей сектора Газа, закупил 20 тонн... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:02

2023-11-08T17:02

2023-11-08T17:02

республика татарстан

рустам минниханов

красный полумесяц

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871756742_0:264:3076:1994_1920x0_80_0_0_e6c4e472f674ac3945b8b7ca3e46d786.jpg

КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана собрал 31 миллион рублей в поддержку жителей сектора Газа, закупил 20 тонн продуктов для отправки гуманитарной помощи, сообщает ДУМ республики. С 3 ноября по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в республике организована работа по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа. Прием помощи осуществляется в трех пунктах сбора. Полный список необходимых вещей размещен на сайте республиканского движения "Ярдэм Янэшэ" ("Помощь рядом"). Жители Татарстана также могут перечислить деньги на специальный счет благотворительных фондов "Ак Барс Созидание" и "Закят". Координирует всю работу по сбору гуманитарной помощи вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. "На сегодня в фонд "Закят" ДУМ Татарстана поступил 31 миллион рублей. Свыше 10 тысяч благотворителей приняли участие в сборе средств. Кроме денег, собрано 500 килограммов продуктов питания и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении. Отмечается, что в списке собранной гуманитарной помощи одежда, детское питание, провизия долгого хранения, предметы санитарии и гигиены, средства ухода за детьми, пледы, фонарики, кипятильники и другие необходимые предметы быта. "В настоящее время на сумму 5,2 миллиона рублей закуплено 20 тонн продуктов: говядина тушеная (халяль), крупы, макароны, масло подсолнечное, молоко сгущенное, мука пшеничная, детское питание (пюре), чай, рыбные консервы и прочее. Перечень необходимых товаров был сформирован, исходя из рекомендаций Красного Полумесяца. Гуманитарная помощь будет отправлена в ближайшие дни при содействии МЧС России", - информирует организация. В данный момент, как сообщается, фонд прекращает сбор продуктов и вещей в натуральном виде. При этом прорабатывается вопрос оказания помощи и в дальнейшем. Реквизиты для перечисления денежных средств остаются прежними.

https://ria.ru/20231107/tatarstan-1907855670.html

https://ria.ru/20231103/banking-1907301781.html

https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906758074.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустам минниханов, красный полумесяц, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, республика татарстан (татарстан)