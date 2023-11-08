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Фонд "Закят" в Татарстане собрал 31 миллион рублей для жителей сектора Газа - РИА Новости, 08.11.2023
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Республика Татарстан
 
17:02 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/tatarstan-1908203627.html
Фонд "Закят" в Татарстане собрал 31 миллион рублей для жителей сектора Газа
Фонд "Закят" в Татарстане собрал 31 миллион рублей для жителей сектора Газа - РИА Новости, 08.11.2023
Фонд "Закят" в Татарстане собрал 31 миллион рублей для жителей сектора Газа
Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана собрал 31 миллион рублей в поддержку жителей сектора Газа, закупил 20 тонн... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:02
2023-11-08T17:02
республика татарстан
рустам минниханов
красный полумесяц
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана собрал 31 миллион рублей в поддержку жителей сектора Газа, закупил 20 тонн продуктов для отправки гуманитарной помощи, сообщает ДУМ республики. С 3 ноября по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в республике организована работа по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа. Прием помощи осуществляется в трех пунктах сбора. Полный список необходимых вещей размещен на сайте республиканского движения "Ярдэм Янэшэ" ("Помощь рядом"). Жители Татарстана также могут перечислить деньги на специальный счет благотворительных фондов "Ак Барс Созидание" и "Закят". Координирует всю работу по сбору гуманитарной помощи вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. "На сегодня в фонд "Закят" ДУМ Татарстана поступил 31 миллион рублей. Свыше 10 тысяч благотворителей приняли участие в сборе средств. Кроме денег, собрано 500 килограммов продуктов питания и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении. Отмечается, что в списке собранной гуманитарной помощи одежда, детское питание, провизия долгого хранения, предметы санитарии и гигиены, средства ухода за детьми, пледы, фонарики, кипятильники и другие необходимые предметы быта. "В настоящее время на сумму 5,2 миллиона рублей закуплено 20 тонн продуктов: говядина тушеная (халяль), крупы, макароны, масло подсолнечное, молоко сгущенное, мука пшеничная, детское питание (пюре), чай, рыбные консервы и прочее. Перечень необходимых товаров был сформирован, исходя из рекомендаций Красного Полумесяца. Гуманитарная помощь будет отправлена в ближайшие дни при содействии МЧС России", - информирует организация. В данный момент, как сообщается, фонд прекращает сбор продуктов и вещей в натуральном виде. При этом прорабатывается вопрос оказания помощи и в дальнейшем. Реквизиты для перечисления денежных средств остаются прежними.
https://ria.ru/20231107/tatarstan-1907855670.html
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рустам минниханов, красный полумесяц, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Красный полумесяц, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Республика Татарстан (Татарстан)
Фонд "Закят" в Татарстане собрал 31 миллион рублей для жителей сектора Газа

Фонд "Закят" в Татарстане собрал 31 миллион рублей для жителей сектора Газа

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкТатарстан
Татарстан - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Татарстан. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Благотворительный фонд "Закят" Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана собрал 31 миллион рублей в поддержку жителей сектора Газа, закупил 20 тонн продуктов для отправки гуманитарной помощи, сообщает ДУМ республики.
С 3 ноября по поручению главы Татарстана Рустама Минниханова в республике организована работа по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей сектора Газа. Прием помощи осуществляется в трех пунктах сбора. Полный список необходимых вещей размещен на сайте республиканского движения "Ярдэм Янэшэ" ("Помощь рядом"). Жители Татарстана также могут перечислить деньги на специальный счет благотворительных фондов "Ак Барс Созидание" и "Закят". Координирует всю работу по сбору гуманитарной помощи вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
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"На сегодня в фонд "Закят" ДУМ Татарстана поступил 31 миллион рублей. Свыше 10 тысяч благотворителей приняли участие в сборе средств. Кроме денег, собрано 500 килограммов продуктов питания и предметов первой необходимости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в списке собранной гуманитарной помощи одежда, детское питание, провизия долгого хранения, предметы санитарии и гигиены, средства ухода за детьми, пледы, фонарики, кипятильники и другие необходимые предметы быта.
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"В настоящее время на сумму 5,2 миллиона рублей закуплено 20 тонн продуктов: говядина тушеная (халяль), крупы, макароны, масло подсолнечное, молоко сгущенное, мука пшеничная, детское питание (пюре), чай, рыбные консервы и прочее. Перечень необходимых товаров был сформирован, исходя из рекомендаций Красного Полумесяца. Гуманитарная помощь будет отправлена в ближайшие дни при содействии МЧС России", - информирует организация.
В данный момент, как сообщается, фонд прекращает сбор продуктов и вещей в натуральном виде. При этом прорабатывается вопрос оказания помощи и в дальнейшем. Реквизиты для перечисления денежных средств остаются прежними.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановКрасный полумесяцМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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