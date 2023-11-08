https://ria.ru/20231108/svyaz-1908170181.html

Совфед одобрил закон о специальной почтовой связи

Совфед одобрил закон о специальной почтовой связи - РИА Новости, 08.11.2023

Совфед одобрил закон о специальной почтовой связи

Сенаторы одобрили закон о деятельности специальной почтовой связи в РФ. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:32

2023-11-08T15:32

2023-11-08T15:33

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о деятельности специальной почтовой связи в РФ. Согласно закону, отправлением спецсвязи является почтовое отправление, содержащее сведения и предметы, относящиеся к гостайне, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, денежные знаки РФ и иностранную валюту, оружие, патроны к нему, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, продукцию военного назначения, вооружение и военную технику, взрывчатые вещества и взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, защищенную от подделок полиграфическую продукцию. Организацией спецсвязи занимается организация федеральной почтовой связи, подведомственная Минцифры России. Правительство РФ, в соответствии с документом, наделяется полномочием устанавливать порядок оказания таких услуг. Также предусматривается, что указанная деятельность не требует получения лицензии, предусмотренной законодательством о связи, и осуществляется на договорной основе. Организация специальной почтовой связи обязана самостоятельно обеспечивать сохранность принятых к перевозке отправлений и охрану объектов. При этом федеральные органы исполнительной власти, перечень которых устанавливается кабмином, и их территориальные органы обязаны оказывать содействие организации спецсвязи в перевозке отправлений и обеспечении условий их сохранности, Предусматривается, что транспорт организации специальной почтовой связи имеет специальные отличительные знаки и может быть оборудован специальными световыми сигналами. Указанный почтовый транспорт имеет право на беспрепятственный проезд по всем улицам населенных пунктов и дорогам РФ, а также на заправку горючим вне очереди наряду с автомобилями оперативных и специальных служб. Документ вносит сопутствующие изменения в ряд профильных законов. Сам закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231108/mintsifry-1908152559.html

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россия, совет федерации рф, общество