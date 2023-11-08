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США, Япония и Южная Корея провели переговоры по космической безопасности

США, Япония и Южная Корея провели переговоры по космической безопасности - РИА Новости, 08.11.2023

США, Япония и Южная Корея провели переговоры по космической безопасности

Южная Корея, США и Япония в среду провели первые трехсторонние переговоры на рабочем уровне о способах активизации сотрудничества в области космической... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:10

2023-11-08T10:10

2023-11-08T10:10

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СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония в среду провели первые трехсторонние переговоры на рабочем уровне о способах активизации сотрудничества в области космической безопасности, сообщило министерство иностранных дел Южной Кореи. По сообщению МИД, в диалоге на рабочем уровне участвовали чиновники из министерств иностранных дел Южной Кореи и Японии, Государственного департамента США, а также представители Космического совета Белого дома и других правительственных учреждений. "Представители трех стран обсудили меры по содействию безопасному, стабильному и устойчивому использованию космоса, а также меры по укреплению способности к реабилитации космических систем", - говорится в сообщении МИД. Сообщается также, что трехсторонний диалог будет продолжаться в соответствии с договоренностями лидеров трех стран. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден в ходе двустороннего саммита в апреле договорились укреплять сотрудничество в космической сфере. На саммите глав Южной Кореи, США и Японии в Кэмп-Дэвиде в августе стороны также заявили о намерении "усилить трёхсторонний диалог по сотрудничеству в области космической безопасности", включая такие области, как космические угрозы, национальные космические стратегии и ответственное использование космоса.

https://ria.ru/20231106/kiber-1907669043.html

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в мире, космос - риа наука, южная корея, сша, япония, юн сок ель, джо байден