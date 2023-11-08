США, Япония и Южная Корея провели переговоры по космической безопасности
МИД: Южная Корея, США и Япония провели переговоры по космической безопасности
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония в среду провели первые трехсторонние переговоры на рабочем уровне о способах активизации сотрудничества в области космической безопасности, сообщило министерство иностранных дел Южной Кореи.
По сообщению МИД, в диалоге на рабочем уровне участвовали чиновники из министерств иностранных дел Южной Кореи и Японии, Государственного департамента США, а также представители Космического совета Белого дома и других правительственных учреждений.
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"Представители трех стран обсудили меры по содействию безопасному, стабильному и устойчивому использованию космоса, а также меры по укреплению способности к реабилитации космических систем", - говорится в сообщении МИД.
Сообщается также, что трехсторонний диалог будет продолжаться в соответствии с договоренностями лидеров трех стран.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден в ходе двустороннего саммита в апреле договорились укреплять сотрудничество в космической сфере. На саммите глав Южной Кореи, США и Японии в Кэмп-Дэвиде в августе стороны также заявили о намерении "усилить трёхсторонний диалог по сотрудничеству в области космической безопасности", включая такие области, как космические угрозы, национальные космические стратегии и ответственное использование космоса.