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Путин поручил возобновить воздушное сообщение в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.11.2023
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19:18 08.11.2023 (обновлено: 20:01 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/soobschenie-1908246870.html
Путин поручил возобновить воздушное сообщение в Хабаровском крае
Путин поручил возобновить воздушное сообщение в Хабаровском крае - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил возобновить воздушное сообщение в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Минобороны представить предложения по возобновлению воздушного сообщения Хабаровского края с... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:18
2023-11-08T20:01
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
владимир путин
михаил мишустин
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Минобороны представить предложения по возобновлению воздушного сообщения Хабаровского края с Комсомольском-на-Амуре, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Минобороны России и органами исполнительной власти Хабаровского края: представить предложения по возобновлению воздушного сообщения с г. Комсомольском-на-Амуре Хабаровского края, предусмотрев реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома г. Комсомольска-на-Амуре (Хурба)", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 июня 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
https://ria.ru/20231108/forum-1908246219.html
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хабаровский край, комсомольск-на-амуре, владимир путин, михаил мишустин, сергей шойгу, россия
Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Россия
Путин поручил возобновить воздушное сообщение в Хабаровском крае

Путин поручил Минобороны возобновить воздушное сообщение в Хабаровском крае

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт в небе
Самолёт в небе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Минобороны представить предложения по возобновлению воздушного сообщения Хабаровского края с Комсомольском-на-Амуре, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Минобороны России и органами исполнительной власти Хабаровского края: представить предложения по возобновлению воздушного сообщения с г. Комсомольском-на-Амуре Хабаровского края, предусмотрев реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома г. Комсомольска-на-Амуре (Хурба)", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2024 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
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Хабаровский крайКомсомольск-на-АмуреВладимир ПутинМихаил МишустинСергей ШойгуРоссия
 
 
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