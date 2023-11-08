https://ria.ru/20231108/sobaka-1908120906.html

В Москве рассказали, что ждет живодеров, пытавшихся повесить собаку

В Москве рассказали, что ждет живодеров, пытавшихся повесить собаку - РИА Новости, 08.11.2023

В Москве рассказали, что ждет живодеров, пытавшихся повесить собаку

Трое живодеров, пытавшихся повесить, а потом до смерти забить собаку у железнодорожной станции "Москва-3", предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:33

2023-11-08T12:33

2023-11-08T12:33

происшествия

москва

россия

ржд

федеральная пассажирская компания

московская межрегиональная транспортная прокуратура

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Трое живодеров, пытавшихся повесить, а потом до смерти забить собаку у железнодорожной станции "Москва-3", предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ранее в соцсетях появилась информация, что на станции в Москве жестоко избили собаку. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об организации проверки по этим сообщениям. В РЖД РИА Новости говорили, что проводят внутреннюю проверку и тщательно разбираются с ситуацией. Там отмечали, что на территории станции "Москва-3", помимо предприятий РЖД и "Федеральной пассажирской компании", располагается более 10 организаций отправителей грузов и более 25 арендаторов помещений. Позднее в ФПК заявляли, что сотрудники, причастные к инциденту с избиением собаки у железнодорожной станции "Москва-3", уволены. "Утверждено обвинительное заключение в отношении троих граждан Российской Федерации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, совершенное группой лиц по предварительному сговору)... Уголовное дело направлено для рассмотрения в Останкинский районный суд Москвы", - говорится в сообщении. По версии следствия, 28 февраля 2023 года трое обвиняемых, находясь в вагонном депо "Москва-3", схватили собаку по кличке Терри и собирались повесить. Отмечается, что, когда убить животное подобным образом не удалось, они нанесли ей удары по голове. Живодерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Как рассказали в прокуратуре, сейчас Терри идет на поправку и находится в любящей семье.

https://ria.ru/20231107/sk-1907966511.html

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происшествия, москва, россия, ржд, федеральная пассажирская компания, московская межрегиональная транспортная прокуратура, общество