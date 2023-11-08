Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассказали, что ждет живодеров, пытавшихся повесить собаку - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/sobaka-1908120906.html
В Москве рассказали, что ждет живодеров, пытавшихся повесить собаку
В Москве рассказали, что ждет живодеров, пытавшихся повесить собаку - РИА Новости, 08.11.2023
В Москве рассказали, что ждет живодеров, пытавшихся повесить собаку
Трое живодеров, пытавшихся повесить, а потом до смерти забить собаку у железнодорожной станции "Москва-3", предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:33
2023-11-08T12:33
происшествия
москва
россия
ржд
федеральная пассажирская компания
московская межрегиональная транспортная прокуратура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900859822_697:304:3072:1640_1920x0_80_0_0_8b33e53be5bbdb47f6168ecbf09e572d.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Трое живодеров, пытавшихся повесить, а потом до смерти забить собаку у железнодорожной станции "Москва-3", предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Ранее в соцсетях появилась информация, что на станции в Москве жестоко избили собаку. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об организации проверки по этим сообщениям. В РЖД РИА Новости говорили, что проводят внутреннюю проверку и тщательно разбираются с ситуацией. Там отмечали, что на территории станции "Москва-3", помимо предприятий РЖД и "Федеральной пассажирской компании", располагается более 10 организаций отправителей грузов и более 25 арендаторов помещений. Позднее в ФПК заявляли, что сотрудники, причастные к инциденту с избиением собаки у железнодорожной станции "Москва-3", уволены. "Утверждено обвинительное заключение в отношении троих граждан Российской Федерации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, совершенное группой лиц по предварительному сговору)... Уголовное дело направлено для рассмотрения в Останкинский районный суд Москвы", - говорится в сообщении. По версии следствия, 28 февраля 2023 года трое обвиняемых, находясь в вагонном депо "Москва-3", схватили собаку по кличке Терри и собирались повесить. Отмечается, что, когда убить животное подобным образом не удалось, они нанесли ей удары по голове. Живодерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Как рассказали в прокуратуре, сейчас Терри идет на поправку и находится в любящей семье.
https://ria.ru/20231107/sk-1907966511.html
https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906941083.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900859822_742:76:3072:1823_1920x0_80_0_0_144fa26cbb8cce05b0c502d6b15f78e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, ржд, федеральная пассажирская компания, московская межрегиональная транспортная прокуратура, общество
Происшествия, Москва, Россия, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Общество
В Москве рассказали, что ждет живодеров, пытавшихся повесить собаку

Прокуратура: пытавшихся повесить собаку в Москве живодеров ждет суд

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкБездомный пес
Бездомный пес - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
Перейти в медиабанк
Бездомный пес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Трое живодеров, пытавшихся повесить, а потом до смерти забить собаку у железнодорожной станции "Москва-3", предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Ранее в соцсетях появилась информация, что на станции в Москве жестоко избили собаку. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об организации проверки по этим сообщениям. В РЖД РИА Новости говорили, что проводят внутреннюю проверку и тщательно разбираются с ситуацией. Там отмечали, что на территории станции "Москва-3", помимо предприятий РЖД и "Федеральной пассажирской компании", располагается более 10 организаций отправителей грузов и более 25 арендаторов помещений. Позднее в ФПК заявляли, что сотрудники, причастные к инциденту с избиением собаки у железнодорожной станции "Москва-3", уволены.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В Москве женщина избила девочку, попытавшуюся погладить собаку
Вчера, 17:18
«
"Утверждено обвинительное заключение в отношении троих граждан Российской Федерации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, совершенное группой лиц по предварительному сговору)... Уголовное дело направлено для рассмотрения в Останкинский районный суд Москвы", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 28 февраля 2023 года трое обвиняемых, находясь в вагонном депо "Москва-3", схватили собаку по кличке Терри и собирались повесить. Отмечается, что, когда убить животное подобным образом не удалось, они нанесли ей удары по голове.
Живодерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Как рассказали в прокуратуре, сейчас Терри идет на поправку и находится в любящей семье.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В Кузбассе будут судить мужчину, выбросившего из окна беременную собаку
2 ноября, 14:03
 
ПроисшествияМоскваРоссияРЖДФедеральная пассажирская компанияМосковская межрегиональная транспортная прокуратураОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала