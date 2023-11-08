https://ria.ru/20231108/sng-1908072437.html

Многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ, предупредил Путин

Многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ, предупредил Путин - РИА Новости, 08.11.2023

Многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ, предупредил Путин

Активность некоторых стран напрямую направлена на расшатывание власти в государствах на постсоветском пространстве, странам СНГ требуется превентивная работа в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T09:01

2023-11-08T09:01

2023-11-08T12:08

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ближний восток

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Активность некоторых стран напрямую направлена на расшатывание власти в государствах на постсоветском пространстве, странам СНГ требуется превентивная работа в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей Совбезов стран Содружества, открывшейся сегодня в Москве."Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционных тесных торговых, кооперационных, культурных связей", — сказал он.Глава российского государства отметил, что для членов СНГ общими остаются угрозы терроризма, организованной преступности, наркоторговли и незаконной миграции, а также радикализм и экстремизм. Кроме того, сохраняются риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.Путин добавил, что международная обстановка остается крайне напряженной."В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. В частности, на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди", — заметил российский президент.Ситуация, по его словам, требует "не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы". Путин подчеркнул, что странам СНГ важно "максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал Советов безопасности" для всестороннего изучения обстановки на пространстве Содружества и в мире в целом.

https://ria.ru/20231013/pvo-1902594531.html

https://ria.ru/20231107/sng-1907823287.html

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Обращение Путина к участникам встречи совбезов стран СНГ Обращение Путина к участникам встречи совбезов стран СНГ. 2023-11-08T09:01 true PT5M21S

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в мире, россия, москва, ближний восток, владимир путин, снг