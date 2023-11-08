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Многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ, предупредил Путин - РИА Новости, 08.11.2023
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09:01 08.11.2023 (обновлено: 12:08 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/sng-1908072437.html
Многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ, предупредил Путин
Многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ, предупредил Путин - РИА Новости, 08.11.2023
Многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ, предупредил Путин
Активность некоторых стран напрямую направлена на расшатывание власти в государствах на постсоветском пространстве, странам СНГ требуется превентивная работа в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T09:01
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в мире
россия
москва
ближний восток
владимир путин
снг
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Активность некоторых стран напрямую направлена на расшатывание власти в государствах на постсоветском пространстве, странам СНГ требуется превентивная работа в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей Совбезов стран Содружества, открывшейся сегодня в Москве."Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционных тесных торговых, кооперационных, культурных связей", — сказал он.Глава российского государства отметил, что для членов СНГ общими остаются угрозы терроризма, организованной преступности, наркоторговли и незаконной миграции, а также радикализм и экстремизм. Кроме того, сохраняются риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.Путин добавил, что международная обстановка остается крайне напряженной.&quot;В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. В частности, на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди&quot;, — заметил российский президент.Ситуация, по его словам, требует "не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы". Путин подчеркнул, что странам СНГ важно "максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал Советов безопасности" для всестороннего изучения обстановки на пространстве Содружества и в мире в целом.
https://ria.ru/20231013/pvo-1902594531.html
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Обращение Путина к участникам встречи совбезов стран СНГ
Обращение Путина к участникам встречи совбезов стран СНГ.
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в мире, россия, москва, ближний восток, владимир путин, снг
В мире, Россия, Москва, Ближний Восток, Владимир Путин, СНГ
Многие страны намеренно расшатывают стабильность СНГ, предупредил Путин

Путин: действия некоторых стран направлены на расшатывание власти в странах СНГ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Активность некоторых стран напрямую направлена на расшатывание власти в государствах на постсоветском пространстве, странам СНГ требуется превентивная работа в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей Совбезов стран Содружества, открывшейся сегодня в Москве.
"Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционных тесных торговых, кооперационных, культурных связей", — сказал он.
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Глава российского государства отметил, что для членов СНГ общими остаются угрозы терроризма, организованной преступности, наркоторговли и незаконной миграции, а также радикализм и экстремизм. Кроме того, сохраняются риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.
Путин добавил, что международная обстановка остается крайне напряженной.
«

"В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. В частности, на Ближнем Востоке, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди", — заметил российский президент.

Ситуация, по его словам, требует "не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы". Путин подчеркнул, что странам СНГ важно "максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал Советов безопасности" для всестороннего изучения обстановки на пространстве Содружества и в мире в целом.
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