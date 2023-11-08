https://ria.ru/20231108/si-1908222961.html

Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско

Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско - РИА Новости, 08.11.2023

Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско

США исходят из того, что встреча американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско состоится, стороны ведут работу по ней... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T17:50

2023-11-08T17:50

2023-11-08T18:14

в мире

сан-франциско

джо байден

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си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США исходят из того, что встреча американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско состоится, стороны ведут работу по ней "прямо сейчас", заявил в интервью японскому телеканалу NHK госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы ожидаем, что лидеры (двух стран) проведут встречу на саммите АТЭС (в Сан-Франциско) на следующей неделе. Мы работаем над этим прямо сейчас", - сказал Блинкен, находящийся с визитом в Японии. По словам госсекретаря, в Вашингтоне считают "крайне важным" продолжение дискуссий на уровне руководств двух стран, которые позволят США и КНР выявить сферы возможного сотрудничества и разногласий "в ответственном ключе".

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

сан-франциско

сша

китай

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сан-франциско, джо байден, сша, си цзиньпин, китай