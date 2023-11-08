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Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско
Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско - РИА Новости, 08.11.2023
Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско
США исходят из того, что встреча американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско состоится, стороны ведут работу по ней... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:50
2023-11-08T17:50
2023-11-08T18:14
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США исходят из того, что встреча американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско состоится, стороны ведут работу по ней "прямо сейчас", заявил в интервью японскому телеканалу NHK госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы ожидаем, что лидеры (двух стран) проведут встречу на саммите АТЭС (в Сан-Франциско) на следующей неделе. Мы работаем над этим прямо сейчас", - сказал Блинкен, находящийся с визитом в Японии. По словам госсекретаря, в Вашингтоне считают "крайне важным" продолжение дискуссий на уровне руководств двух стран, которые позволят США и КНР выявить сферы возможного сотрудничества и разногласий "в ответственном ключе".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сан-франциско, джо байден, сша, си цзиньпин, китай
В мире, Сан-Франциско, Джо Байден, США, Си Цзиньпин, Китай
Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско
Блинкен: США рассчитывают, что Байден и Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско