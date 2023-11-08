Рейтинг@Mail.ru
Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 08.11.2023 (обновлено: 18:14 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/si-1908222961.html
Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско
Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско - РИА Новости, 08.11.2023
Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско
США исходят из того, что встреча американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско состоится, стороны ведут работу по ней... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:50
2023-11-08T18:14
в мире
сан-франциско
джо байден
сша
си цзиньпин
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831342263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_455eeb57373baa58c0dc2170003fe7cb.jpg
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США исходят из того, что встреча американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско состоится, стороны ведут работу по ней "прямо сейчас", заявил в интервью японскому телеканалу NHK госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы ожидаем, что лидеры (двух стран) проведут встречу на саммите АТЭС (в Сан-Франциско) на следующей неделе. Мы работаем над этим прямо сейчас", - сказал Блинкен, находящийся с визитом в Японии. По словам госсекретаря, в Вашингтоне считают "крайне важным" продолжение дискуссий на уровне руководств двух стран, которые позволят США и КНР выявить сферы возможного сотрудничества и разногласий "в ответственном ключе".
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
сан-франциско
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831342263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_646b3916fbe2dd2d2951b823da5fd99f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сан-франциско, джо байден, сша, си цзиньпин, китай
В мире, Сан-Франциско, Джо Байден, США, Си Цзиньпин, Китай
Блинкен выразил надежду на встречу Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско

Блинкен: США рассчитывают, что Байден и Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США исходят из того, что встреча американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско состоится, стороны ведут работу по ней "прямо сейчас", заявил в интервью японскому телеканалу NHK госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы ожидаем, что лидеры (двух стран) проведут встречу на саммите АТЭС (в Сан-Франциско) на следующей неделе. Мы работаем над этим прямо сейчас", - сказал Блинкен, находящийся с визитом в Японии.
По словам госсекретаря, в Вашингтоне считают "крайне важным" продолжение дискуссий на уровне руководств двух стран, которые позволят США и КНР выявить сферы возможного сотрудничества и разногласий "в ответственном ключе".
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
В миреСан-ФранцискоДжо БайденСШАСи ЦзиньпинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала