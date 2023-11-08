https://ria.ru/20231108/si-1908160798.html

Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими

Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими - РИА Новости, 08.11.2023

Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими

Президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину благодарность... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:07

2023-11-08T15:07

2023-11-08T15:37

китай

си цзиньпин

россия

владимир путин

чжан юся

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908171040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65b491d9dfccf3b9c10033565b10d97a.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину благодарность за личный прием и отметил, что у двух стран сложились стратегические отношения."Также хочу попросить Вас передать председателю КНР самые лучшие пожелания и слова благодарности за теплый прием. У нас, действительно, сложились очень дружеские личные хорошие и деловые отношения в то же время", - сказал Путин.Он отметил, что это дает "возможность поддерживать стратегический характер" межгосударственных связей.

https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, си цзиньпин, россия, владимир путин, чжан юся, политика