https://ria.ru/20231108/si-1908160798.html
Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими
Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими - РИА Новости, 08.11.2023
Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими
Президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину благодарность... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:07
2023-11-08T15:07
2023-11-08T15:37
китай
си цзиньпин
россия
владимир путин
чжан юся
политика
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину благодарность за личный прием и отметил, что у двух стран сложились стратегические отношения."Также хочу попросить Вас передать председателю КНР самые лучшие пожелания и слова благодарности за теплый прием. У нас, действительно, сложились очень дружеские личные хорошие и деловые отношения в то же время", - сказал Путин.Он отметил, что это дает "возможность поддерживать стратегический характер" межгосударственных связей.
https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, россия, владимир путин, чжан юся, политика
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Владимир Путин, Чжан Юся, Политика
Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими
Путин попросил передать Си Цзиньпину благодарность за личный прием
НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину благодарность за личный прием и отметил, что у двух стран сложились стратегические отношения.
"Также хочу попросить Вас передать председателю КНР самые лучшие пожелания и слова благодарности за теплый прием. У нас, действительно, сложились очень дружеские личные хорошие и деловые отношения в то же время", - сказал Путин.
Он отметил, что это дает "возможность поддерживать стратегический характер" межгосударственных связей.
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