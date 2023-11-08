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Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими - РИА Новости, 08.11.2023
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15:07 08.11.2023 (обновлено: 15:37 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/si-1908160798.html
Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими
Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими - РИА Новости, 08.11.2023
Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими
Президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину благодарность... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:07
2023-11-08T15:37
китай
си цзиньпин
россия
владимир путин
чжан юся
политика
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину благодарность за личный прием и отметил, что у двух стран сложились стратегические отношения."Также хочу попросить Вас передать председателю КНР самые лучшие пожелания и слова благодарности за теплый прием. У нас, действительно, сложились очень дружеские личные хорошие и деловые отношения в то же время", - сказал Путин.Он отметил, что это дает "возможность поддерживать стратегический характер" межгосударственных связей.
https://ria.ru/20231104/putin-1907360031.html
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китай, си цзиньпин, россия, владимир путин, чжан юся, политика
Китай, Си Цзиньпин, Россия, Владимир Путин, Чжан Юся, Политика
Путин назвал отношения с Си Цзиньпином стратегическими

Путин попросил передать Си Цзиньпину благодарность за личный прием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юсей в Ново-Огарево. 8 ноября 2023
Президент России Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юсей в Ново-Огарево. 8 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юсей в Ново-Огарево. 8 ноября 2023
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с зампредом Центрального военного совета Китая Чжаном Юся попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину благодарность за личный прием и отметил, что у двух стран сложились стратегические отношения.
"Также хочу попросить Вас передать председателю КНР самые лучшие пожелания и слова благодарности за теплый прием. У нас, действительно, сложились очень дружеские личные хорошие и деловые отношения в то же время", - сказал Путин.
Он отметил, что это дает "возможность поддерживать стратегический характер" межгосударственных связей.
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