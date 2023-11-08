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Проект, направленный на мониторинг трубопроводов, разработали в ГУАП - РИА Новости, 08.11.2023
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14:50 08.11.2023
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Проект, направленный на мониторинг трубопроводов, разработали в ГУАП
Проект, направленный на мониторинг трубопроводов, разработали в ГУАП - РИА Новости, 08.11.2023
Проект, направленный на мониторинг трубопроводов, разработали в ГУАП
В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали автономного адаптивного шагающего робота для диагностики... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:50
2023-11-08T14:50
технологии
санкт-петербург
роботы
наука
общество
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали автономного адаптивного шагающего робота для диагностики трубопроводов, в том числе газопроводов без отключения подачи газа, сообщает пресс-служба вуза.Проект был представлен на полях XII Петербургского международного газового форума.Робот с помощью интеллектуальной диагностики и последующей комплексной обработки в экспертной системе позволяет с высокой вероятностью обнаруживать разнородные дефекты труб, которые отличаются размером, типом, материалом и условиями эксплуатации. Робот автономно перемещается внутри трубы в потоке газа на многие километры. Он не связан проводами с оператором и не получает энергию по проводам: результаты диагностики в формате видеопотока кадров сообщаются оператору по беспроводной системе связи. Робот приспосабливается к неровностям поверхности внутри трубы, поворотам трубы и деформациям трубы газопровода. Применение разработки позволит осуществлять мониторинг дефектов газопроводов различных диаметров, уменьшит вероятность аварий и экономических потерь. Кроме того, с ее помощью можно осуществлять мониторинг дефектов в трубах малого диаметра (30-40 сантиметров), говорится в сообщении.Проект, разработанный в ГУАП, поможет в случае крупных аварий на газопроводах, а также будет выявлять дефекты и незаконные врезки в газопроводе. По оценке представителей нефтегазовой отрасли, потребность в таких роботах очень высока. На сегодняшний день изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности, пояснили в пресс-службе.
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
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технологии, санкт-петербург, роботы, наука, общество
Технологии, Санкт-Петербург, Роботы, Наука, Общество

Проект, направленный на мониторинг трубопроводов, разработали в ГУАП

© Фото : Пресс-служба ГУАППроект, направленный на мониторинг трубопроводов, разработали в ГУАП
Проект, направленный на мониторинг трубопроводов, разработали в ГУАП - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : Пресс-служба ГУАП
Проект, направленный на мониторинг трубопроводов, разработали в ГУАП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали автономного адаптивного шагающего робота для диагностики трубопроводов, в том числе газопроводов без отключения подачи газа, сообщает пресс-служба вуза.
Проект был представлен на полях XII Петербургского международного газового форума.
Робот с помощью интеллектуальной диагностики и последующей комплексной обработки в экспертной системе позволяет с высокой вероятностью обнаруживать разнородные дефекты труб, которые отличаются размером, типом, материалом и условиями эксплуатации. Робот автономно перемещается внутри трубы в потоке газа на многие километры. Он не связан проводами с оператором и не получает энергию по проводам: результаты диагностики в формате видеопотока кадров сообщаются оператору по беспроводной системе связи. Робот приспосабливается к неровностям поверхности внутри трубы, поворотам трубы и деформациям трубы газопровода. Применение разработки позволит осуществлять мониторинг дефектов газопроводов различных диаметров, уменьшит вероятность аварий и экономических потерь. Кроме того, с ее помощью можно осуществлять мониторинг дефектов в трубах малого диаметра (30-40 сантиметров), говорится в сообщении.
Проект, разработанный в ГУАП, поможет в случае крупных аварий на газопроводах, а также будет выявлять дефекты и незаконные врезки в газопроводе. По оценке представителей нефтегазовой отрасли, потребность в таких роботах очень высока. На сегодняшний день изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности, пояснили в пресс-службе.
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