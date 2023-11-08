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Еврокомиссия призвала Сербию к новым компромиссам по вопросу Косово - РИА Новости, 08.11.2023
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15:59 08.11.2023 (обновлено: 17:16 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/serbiya-1908178966.html
Еврокомиссия призвала Сербию к новым компромиссам по вопросу Косово
Еврокомиссия призвала Сербию к новым компромиссам по вопросу Косово - РИА Новости, 08.11.2023
Еврокомиссия призвала Сербию к новым компромиссам по вопросу Косово
Еврокомиссия призвала руководство Сербии к новым компромиссам в рамках переговоров с косовоалбанскими властями под эгидой ЕС и поддержке санкций против России. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:59
2023-11-08T17:16
в мире
сербия
евросоюз
еврокомиссия
александр вучич
косово
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 8 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия призвала руководство Сербии к новым компромиссам в рамках переговоров с косовоалбанскими властями под эгидой ЕС и поддержке санкций против России. ЕК в среду обнародовала ежегодный доклад о прогрессе стран региона Западных Балкан на пути евроинтеграции, в том числе и Сербии. В документе отмечается, что в вопросе добрососедских отношений и регионального сотрудничества Белград привержен установлению хороших двусторонних отношений с соседями. Отдельно отмечено улучшений отношений с Хорватией и интенсификация развития сотрудничества с Венгрией. "Сербия остается задействованной в диалоге о нормализации отношений с (самопровозглашенным - ред.) Косово под эгидой ЕС, но должна продемонстрировать более серьезную приверженность, приложить больше усилий и пойти на компромиссы, чтобы подтолкнуть процесс нормализации отношений с Косово вперед. Сербия должна поддержать приверженность диалогу и приступить к полному выполнению предыдущих соглашений в диалоге и (Охридского - ред.) Соглашения о пути к нормализации отношений и приложения по его реализации", - говорится в докладе. Подчеркивается, что отношения Белграда и Приштины за год были отмечены несколькими кризисами, крупнейшим из которых стали вооруженные столкновения на севере Косово 24 сентября. В этом контексте ЕК призвала к скорейшему проведению муниципальных выборов на севере Косово с участием населяющих его сербов для формирования местных органов власти. "От Сербии ожидается, что в приоритетном порядке она увеличит свою согласованность с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, включая ограничительные меры ЕС и воздержится от действий, противоречащих позиции ЕС во внешней политике", - указала Еврокомиссия. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Белград 31 октября сообщил, что главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово.
https://ria.ru/20231107/balkany-1907029588.html
https://ria.ru/20231003/kosovo-1900074934.html
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в мире, сербия, евросоюз, еврокомиссия, александр вучич, косово, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Евросоюз, Еврокомиссия, Александр Вучич, Косово, Санкции в отношении России
Еврокомиссия призвала Сербию к новым компромиссам по вопросу Косово

Еврокомиссия призвала Сербию к компромиссам по Косово и санкциям против России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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БЕЛГРАД, 8 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия призвала руководство Сербии к новым компромиссам в рамках переговоров с косовоалбанскими властями под эгидой ЕС и поддержке санкций против России.
ЕК в среду обнародовала ежегодный доклад о прогрессе стран региона Западных Балкан на пути евроинтеграции, в том числе и Сербии. В документе отмечается, что в вопросе добрососедских отношений и регионального сотрудничества Белград привержен установлению хороших двусторонних отношений с соседями. Отдельно отмечено улучшений отношений с Хорватией и интенсификация развития сотрудничества с Венгрией.
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, Северное Косово - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Вчера, 08:00
"Сербия остается задействованной в диалоге о нормализации отношений с (самопровозглашенным - ред.) Косово под эгидой ЕС, но должна продемонстрировать более серьезную приверженность, приложить больше усилий и пойти на компромиссы, чтобы подтолкнуть процесс нормализации отношений с Косово вперед. Сербия должна поддержать приверженность диалогу и приступить к полному выполнению предыдущих соглашений в диалоге и (Охридского - ред.) Соглашения о пути к нормализации отношений и приложения по его реализации", - говорится в докладе. Подчеркивается, что отношения Белграда и Приштины за год были отмечены несколькими кризисами, крупнейшим из которых стали вооруженные столкновения на севере Косово 24 сентября. В этом контексте ЕК призвала к скорейшему проведению муниципальных выборов на севере Косово с участием населяющих его сербов для формирования местных органов власти.
"От Сербии ожидается, что в приоритетном порядке она увеличит свою согласованность с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, включая ограничительные меры ЕС и воздержится от действий, противоречащих позиции ЕС во внешней политике", - указала Еврокомиссия.
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Белград 31 октября сообщил, что главными препятствиями для вступления Сербии в ЕС являются отказ от введения санкций в отношении России и признания независимости Косово.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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В миреСербияЕвросоюзЕврокомиссияАлександр ВучичКосовоСанкции в отношении России
 
 
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