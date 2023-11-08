https://ria.ru/20231108/sbu-1908196769.html

СБУ задержала мужчин, пытавшихся вывезти украденное оборудование для МиГ-29

СБУ задержала мужчин, пытавшихся вывезти украденное оборудование для МиГ-29 - РИА Новости, 08.11.2023

СБУ задержала мужчин, пытавшихся вывезти украденное оборудование для МиГ-29

СБУ сообщила в Telegram-канале, что задержала троих граждан, пытавшихся нелегально вывезти с Украины оборудование для истребителей МиГ-29, украденное с... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T16:44

2023-11-08T16:44

2023-11-08T16:45

в мире

украина

служба безопасности украины

мотор сич

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786791330_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_668e97ae55b969b52f087b45c3b19093.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что задержала троих граждан, пытавшихся нелегально вывезти с Украины оборудование для истребителей МиГ-29, украденное с промышленного гиганта "Мотор Сич". "СБУ задержала троих мужчин, которые хотели нелегально вывезти с Украины оборудование для истребителей МиГ-29. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были украдены с промышленного гиганта "Мотор Сич", - говорится в сообщении СБУ. В спецслужбе добавили, что задержанные пытались продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на сумму почти 2,5 миллиона гривен (69,3 тысячи долларов). По данным следствия, организатором схемы оказался бизнесмен из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал рекламные объявления об авиакомплектующих на специализированных сайтах в интернете. Задержанным предъявлено обвинение по статье "нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

https://ria.ru/20231003/vertolet-1900201066.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, мотор сич, миг-29