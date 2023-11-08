https://ria.ru/20231108/sbu-1908196769.html
СБУ задержала мужчин, пытавшихся вывезти украденное оборудование для МиГ-29
СБУ задержала мужчин, пытавшихся вывезти украденное оборудование для МиГ-29 - РИА Новости, 08.11.2023
СБУ задержала мужчин, пытавшихся вывезти украденное оборудование для МиГ-29
СБУ сообщила в Telegram-канале, что задержала троих граждан, пытавшихся нелегально вывезти с Украины оборудование для истребителей МиГ-29, украденное с... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:44
2023-11-08T16:44
2023-11-08T16:45
в мире
украина
служба безопасности украины
мотор сич
миг-29
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram-канале, что задержала троих граждан, пытавшихся нелегально вывезти с Украины оборудование для истребителей МиГ-29, украденное с промышленного гиганта "Мотор Сич". "СБУ задержала троих мужчин, которые хотели нелегально вывезти с Украины оборудование для истребителей МиГ-29. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были украдены с промышленного гиганта "Мотор Сич", - говорится в сообщении СБУ. В спецслужбе добавили, что задержанные пытались продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на сумму почти 2,5 миллиона гривен (69,3 тысячи долларов). По данным следствия, организатором схемы оказался бизнесмен из Харькова. Для поиска зарубежных клиентов он размещал рекламные объявления об авиакомплектующих на специализированных сайтах в интернете. Задержанным предъявлено обвинение по статье "нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".
https://ria.ru/20231003/vertolet-1900201066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, мотор сич, миг-29
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Мотор Сич, МиГ-29
СБУ задержала мужчин, пытавшихся вывезти украденное оборудование для МиГ-29
СБУ задержала мужчин, пытавшихся вывезти украденное оборудование с "Мотор Сич"