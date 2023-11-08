https://ria.ru/20231108/rozovoe-1908103581.html
Розовое. Кровопускание, институт цвета и другие особенности
Розовое. Кровопускание, институт цвета и другие особенности - РИА Новости, 08.11.2023
Розовое. Кровопускание, институт цвета и другие особенности
Розовое вино изначально считалось развлечением для туристов, но в последние годы отвоевывает все больший сегмент рынка. Кому пускают кровь для производства розе, что такое горячая ферментация, существует ли выдержанное розовое вино, и в чем секрет его возросшей популярности.
2023-11-08T12:00
2023-11-08T12:00
2023-11-08T12:00
сомелье-фрилансер
подкаст
союз виноградарей и виноделов россии
роскачество
вино
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Розовое. Кровопускание, институт цвета и другие особенности
Розовое вино изначально считалось развлечением для туристов, но в последние годы отвоевывает все больший сегмент рынка. Кому пускают кровь для производства розе, что такое горячая ферментация, существует ли выдержанное розовое вино, и в чем секрет его возросшей популярности.
audio/mpeg
Розовое. Кровопускание, институт цвета и другие особенности
Розовое вино изначально считалось развлечением для туристов, но в последние годы отвоевывает все больший сегмент рынка. Кому пускают кровь для производства розе, что такое горячая ферментация, существует ли выдержанное розовое вино, и в чем секрет его возросшей популярности.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - главный винодел Mriya Winepark Олег Ничвидюк. Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, союз виноградарей и виноделов россии, роскачество, вино, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Союз виноградарей и виноделов России, Роскачество, Вино
Розовое. Кровопускание, институт цвета и другие особенности
Розовое вино изначально считалось развлечением для туристов, но в последние годы отвоевывает все больший сегмент рынка. Кому пускают кровь для производства розе, что такое горячая ферментация, существует ли выдержанное розовое вино, и в чем секрет его возросшей популярности.