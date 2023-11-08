https://ria.ru/20231108/rozovoe-1908103581.html

Розовое. Кровопускание, институт цвета и другие особенности

Розовое. Кровопускание, институт цвета и другие особенности - РИА Новости, 08.11.2023

Розовое. Кровопускание, институт цвета и другие особенности

Розовое вино изначально считалось развлечением для туристов, но в последние годы отвоевывает все больший сегмент рынка. Кому пускают кровь для производства розе, что такое горячая ферментация, существует ли выдержанное розовое вино, и в чем секрет его возросшей популярности.

2023-11-08T12:00

2023-11-08T12:00

2023-11-08T12:00

сомелье-фрилансер

подкаст

союз виноградарей и виноделов россии

роскачество

вино

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Розовое. Кровопускание, институт цвета и другие особенности Розовое вино изначально считалось развлечением для туристов, но в последние годы отвоевывает все больший сегмент рынка. Кому пускают кровь для производства розе, что такое горячая ферментация, существует ли выдержанное розовое вино, и в чем секрет его возросшей популярности. audio/mpeg

Розовое. Кровопускание, институт цвета и другие особенности Розовое вино изначально считалось развлечением для туристов, но в последние годы отвоевывает все больший сегмент рынка. Кому пускают кровь для производства розе, что такое горячая ферментация, существует ли выдержанное розовое вино, и в чем секрет его возросшей популярности. audio/mpeg

Эксперт эпизода - главный винодел Mriya Winepark Олег Ничвидюк. Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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