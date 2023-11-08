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На выставке "Россия" мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем - РИА Новости, 08.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
13:25 08.11.2023 (обновлено: 16:57 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/rossiya-1908132121.html
На выставке "Россия" мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем
На выставке "Россия" мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем - РИА Новости, 08.11.2023
На выставке "Россия" мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем
Пятисоттысячным посетителем выставки-форума "Россия" стал семилетний мальчик Матвей, он выиграл поездку в Санкт-Петербург с семьей, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T13:25
2023-11-08T16:57
выставка-форум "россия"
россия
вднх
общество
санкт-петербург
ростов-на-дону
москва
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пятисоттысячным посетителем выставки-форума "Россия" стал семилетний мальчик Матвей, он выиграл поездку в Санкт-Петербург с семьей, говорится в пресс-релизе организаторов.&quot;Пятисоттысячный посетитель Международной выставки-форума &quot;Россия&quot; получил специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург. Победителем стал семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону. Вручение приза прошло на стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 ВДНХ в Москве&quot;, — указано в публикации.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.
https://ria.ru/20231107/vystavka-1907981719.html
россия
санкт-петербург
ростов-на-дону
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россия, вднх, общество, санкт-петербург, ростов-на-дону, москва
Выставка-форум "Россия", Россия, ВДНХ, Общество, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Москва
На выставке "Россия" мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем

На выставке "Россия" мальчик стал 500-тысячным посетителем и выиграл путешествие

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Виртуозова, генеральный директор выставки достижений "Россия", и 500-тысячный посетитель мальчик Матвей Гузев со своей мамой Татьяной Гузевой
Наталья Виртуозова, генеральный директор выставки достижений Россия, и 500-тысячный посетитель мальчик Матвей Гузев со своей мамой Татьяной Гузевой
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Наталья Виртуозова, генеральный директор выставки достижений "Россия", и 500-тысячный посетитель мальчик Матвей Гузев со своей мамой Татьяной Гузевой
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пятисоттысячным посетителем выставки-форума "Россия" стал семилетний мальчик Матвей, он выиграл поездку в Санкт-Петербург с семьей, говорится в пресс-релизе организаторов.
«

"Пятисоттысячный посетитель Международной выставки-форума "Россия" получил специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург. Победителем стал семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону. Вручение приза прошло на стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 ВДНХ в Москве", — указано в публикации.

Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.
Международная выставка-форум Россия
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Выставка-форум "Россия"РоссияВДНХОбществоСанкт-ПетербургРостов-на-ДонуМосква
 
 
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