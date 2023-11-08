https://ria.ru/20231108/rossiya-1908132121.html

На выставке "Россия" мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем

На выставке "Россия" мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем - РИА Новости, 08.11.2023

На выставке "Россия" мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем

Пятисоттысячным посетителем выставки-форума "Россия" стал семилетний мальчик Матвей, он выиграл поездку в Санкт-Петербург с семьей, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T13:25

2023-11-08T13:25

2023-11-08T16:57

выставка-форум "россия"

россия

вднх

общество

санкт-петербург

ростов-на-дону

москва

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пятисоттысячным посетителем выставки-форума "Россия" стал семилетний мальчик Матвей, он выиграл поездку в Санкт-Петербург с семьей, говорится в пресс-релизе организаторов."Пятисоттысячный посетитель Международной выставки-форума "Россия" получил специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург. Победителем стал семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону. Вручение приза прошло на стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 ВДНХ в Москве", — указано в публикации.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.

https://ria.ru/20231107/vystavka-1907981719.html

россия

санкт-петербург

ростов-на-дону

москва

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россия, вднх, общество, санкт-петербург, ростов-на-дону, москва