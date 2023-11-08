На выставке "Россия" мальчик Матвей стал 500-тысячным посетителем
На выставке "Россия" мальчик стал 500-тысячным посетителем и выиграл путешествие
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНаталья Виртуозова, генеральный директор выставки достижений "Россия", и 500-тысячный посетитель мальчик Матвей Гузев со своей мамой Татьяной Гузевой
© Фотохост-агентство РИА Новости
Наталья Виртуозова, генеральный директор выставки достижений "Россия", и 500-тысячный посетитель мальчик Матвей Гузев со своей мамой Татьяной Гузевой
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пятисоттысячным посетителем выставки-форума "Россия" стал семилетний мальчик Матвей, он выиграл поездку в Санкт-Петербург с семьей, говорится в пресс-релизе организаторов.
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"Пятисоттысячный посетитель Международной выставки-форума "Россия" получил специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург. Победителем стал семилетний Матвей, который приехал на выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону. Вручение приза прошло на стенде Санкт-Петербурга в павильоне № 75 ВДНХ в Москве", — указано в публикации.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство выставки-форума.