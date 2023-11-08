https://ria.ru/20231108/pvo-1908170521.html

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских самолетов

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских самолетов - РИА Новости, 08.11.2023

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских самолетов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, два истребителя МиГ-29 и один бомбардировщик Су-27, сообщили в среду в... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:34

2023-11-08T15:34

2023-11-08T17:13

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, два истребителя МиГ-29 и один бомбардировщик Су-27, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой народной республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображения Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS, 31 дрон и две управляемые авиабомбы JDAM.Всего с начала спецоперации было уничтожено 532 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8733 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13266 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7016 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15086 единиц специальной военной автомобильной техники.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)