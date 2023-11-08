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Российская ПВО за сутки сбила пять украинских самолетов - РИА Новости, 08.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 08.11.2023 (обновлено: 17:13 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/pvo-1908170521.html
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских самолетов
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских самолетов - РИА Новости, 08.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских самолетов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, два истребителя МиГ-29 и один бомбардировщик Су-27, сообщили в среду в... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:34
2023-11-08T17:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, два истребителя МиГ-29 и один бомбардировщик Су-27, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой народной республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображения Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS, 31 дрон и две управляемые авиабомбы JDAM.Всего с начала спецоперации было уничтожено 532 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8733 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13266 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7016 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15086 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила пять украинских самолетов

МО РФ: ПВО сбила 5 самолетов ВСУ, в том числе в районе Кривого Рога и Павлограда

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, два истребителя МиГ-29 и один бомбардировщик Су-27, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины, в том числе: Су-27 в районе населенного пункта Каменка Донецкой народной республики, два МиГ-29 в районе населенного пункта Преображения Донецкой Народной Республики и города Кривой Рог Днепропетровской области, а также два Су-25 в районе города Павлоград Днепропетровской области и населенного пункта Токаревка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS, 31 дрон и две управляемые авиабомбы JDAM.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 532 украинских военных самолета, 254 вертолета, 8733 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13266 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7016 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15086 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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