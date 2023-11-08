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Путин поручил модернизировать системы Владивостокской городской агломерации - РИА Новости, 08.11.2023
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22:17 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/putin-1908276813.html
Путин поручил модернизировать системы Владивостокской городской агломерации
Путин поручил модернизировать системы Владивостокской городской агломерации - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил модернизировать системы Владивостокской городской агломерации
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить включение в региональные программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры мероприятий по... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T22:17
2023-11-08T22:17
общество
россия
приморский край
владимир путин
михаил мишустин
олег кожемяко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить включение в региональные программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей Владивостокской городской агломерации, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Приморского края: обеспечить включение в региональные программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей Владивостокской городской агломерации", - говорится в поручении. Доклад предоставить до 1 февраля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
https://ria.ru/20231108/doroga-1908255000.html
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общество, россия, приморский край, владимир путин, михаил мишустин, олег кожемяко
Общество, Россия, Приморский край, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Олег Кожемяко
Путин поручил модернизировать системы Владивостокской городской агломерации

Путин поручил модернизировать системы Владивостокской городской агломерации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить включение в региональные программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей Владивостокской городской агломерации, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Приморского края: обеспечить включение в региональные программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей Владивостокской городской агломерации", - говорится в поручении.
Доклад предоставить до 1 февраля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
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ОбществоРоссияПриморский крайВладимир ПутинМихаил МишустинОлег Кожемяко
 
 
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