https://ria.ru/20231108/putin-1908276813.html

Путин поручил модернизировать системы Владивостокской городской агломерации

Путин поручил модернизировать системы Владивостокской городской агломерации - РИА Новости, 08.11.2023

Путин поручил модернизировать системы Владивостокской городской агломерации

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить включение в региональные программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры мероприятий по... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T22:17

2023-11-08T22:17

2023-11-08T22:17

общество

россия

приморский край

владимир путин

михаил мишустин

олег кожемяко

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить включение в региональные программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей Владивостокской городской агломерации, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Приморского края: обеспечить включение в региональные программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей Владивостокской городской агломерации", - говорится в поручении. Доклад предоставить до 1 февраля 2024 года. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

https://ria.ru/20231108/doroga-1908255000.html

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общество, россия, приморский край, владимир путин, михаил мишустин, олег кожемяко