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Путин призвал решить вопрос недостатка спецпитания для больных раком - РИА Новости, 08.11.2023
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21:20 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/putin-1908268153.html
Путин призвал решить вопрос недостатка спецпитания для больных раком
Путин призвал решить вопрос недостатка спецпитания для больных раком - РИА Новости, 08.11.2023
Путин призвал решить вопрос недостатка спецпитания для больных раком
Вопрос отсутствия специального питания в России для больных онкологическими заболеваниями нужно решить, начать производить его, заявил президент России Владимир РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:20
2023-11-08T21:20
общество
россия
владимир путин
татьяна голикова
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Вопрос отсутствия специального питания в России для больных онкологическими заболеваниями нужно решить, начать производить его, заявил президент России Владимир Путин. "В данном случае нельзя действовать по принципу "зубы на полку". Если не хватает специального питания, то нужно решить этот вопрос. Ясно, что если мы не производим, надо производить. Не думаю, что это такая большая сложность. Надо только понять, когда, в какие сроки и сколько стоит", - сказал Путин. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сегодня Минпромторгом, Минсельхозом, другими заинтересованными федеральными органами, включая Минздрав, и производителями подготовлен соответствующий план по производству и компонентов лечебного питания, и самого лечебного питания. Государственная поддержка осуществляется как на уровне Минпромторга в рамках принятого на уровне правительством решения, так и на уровне министерства сельского хозяйства. "Это направление, равно как и все другие, которые были сегодня озвучены, находится у нас на постоянном контроле. Мы осуществляем мониторинг и за сроками, и за результатами реализации направлений, которые коллеги на сегодняшний день реализуют", - добавила Голикова.
https://ria.ru/20231108/preparat-1908259076.html
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общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин призвал решить вопрос недостатка спецпитания для больных раком

Путин: нужно решить вопрос недостатка спецпитания для больных раком

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Вопрос отсутствия специального питания в России для больных онкологическими заболеваниями нужно решить, начать производить его, заявил президент России Владимир Путин.
"В данном случае нельзя действовать по принципу "зубы на полку". Если не хватает специального питания, то нужно решить этот вопрос. Ясно, что если мы не производим, надо производить. Не думаю, что это такая большая сложность. Надо только понять, когда, в какие сроки и сколько стоит", - сказал Путин.
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Российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака
Вчера, 20:26
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сегодня Минпромторгом, Минсельхозом, другими заинтересованными федеральными органами, включая Минздрав, и производителями подготовлен соответствующий план по производству и компонентов лечебного питания, и самого лечебного питания. Государственная поддержка осуществляется как на уровне Минпромторга в рамках принятого на уровне правительством решения, так и на уровне министерства сельского хозяйства.
"Это направление, равно как и все другие, которые были сегодня озвучены, находится у нас на постоянном контроле. Мы осуществляем мониторинг и за сроками, и за результатами реализации направлений, которые коллеги на сегодняшний день реализуют", - добавила Голикова.
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Вчера, 20:07
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинТатьяна ГоликоваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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