https://ria.ru/20231108/putin-1908265281.html

Путин рекомендовал улучшить санитарное состояние в Магаданской области

Путин рекомендовал улучшить санитарное состояние в Магаданской области - РИА Новости, 08.11.2023

Путин рекомендовал улучшить санитарное состояние в Магаданской области

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Магаданской области принять меры по улучшению санитарного состояния территорий, в том числе территорий... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:01

2023-11-08T21:01

2023-11-08T21:01

общество

магаданская область

россия

владимир путин

сергей носов

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Магаданской области принять меры по улучшению санитарного состояния территорий, в том числе территорий общего пользования, и создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Рекомендовать органам исполнительной власти Магаданской области обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния территорий, в том числе территорий общего пользования, и создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях, при необходимости предусмотрев внесение изменений в правила благоустройства таких территорий и усилив ответственность за их нарушение", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 июня 2024 года. Ответственным назначен губернатор Магаданской области Сергей Носов.

https://ria.ru/20231108/putin-1908263848.html

магаданская область

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общество, магаданская область, россия, владимир путин, сергей носов