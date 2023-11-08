https://ria.ru/20231108/putin-1908265281.html
Путин рекомендовал улучшить санитарное состояние в Магаданской области
Путин рекомендовал улучшить санитарное состояние в Магаданской области - РИА Новости, 08.11.2023
Путин рекомендовал улучшить санитарное состояние в Магаданской области
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Магаданской области принять меры по улучшению санитарного состояния территорий, в том числе территорий... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:01
2023-11-08T21:01
2023-11-08T21:01
общество
магаданская область
россия
владимир путин
сергей носов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Магаданской области принять меры по улучшению санитарного состояния территорий, в том числе территорий общего пользования, и создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Рекомендовать органам исполнительной власти Магаданской области обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния территорий, в том числе территорий общего пользования, и создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях, при необходимости предусмотрев внесение изменений в правила благоустройства таких территорий и усилив ответственность за их нарушение", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 июня 2024 года. Ответственным назначен губернатор Магаданской области Сергей Носов.
https://ria.ru/20231108/putin-1908263848.html
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общество, магаданская область, россия, владимир путин, сергей носов
Общество, Магаданская область, Россия, Владимир Путин, Сергей Носов
Путин рекомендовал улучшить санитарное состояние в Магаданской области
Путин рекомендовал улучшить санитарное состояние в Магаданской области