https://ria.ru/20231108/putin-1908263848.html
Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии
Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии
Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть 154 тысячи памятников культурного наследия, 16% из них находятся в неудовлетворительном состоянии,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:52
2023-11-08T20:52
2023-11-08T21:43
россия
владимир путин
ольга любимова
культура
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть 154 тысячи памятников культурного наследия, 16% из них находятся в неудовлетворительном состоянии, работа в этом направлении затянулась. "У нас 154 тысячи памятников культурного наследия федерального и регионального значения, 16% из них находится в неудовлетворительном состоянии. Этот процесс у нас явно затянулся, особенно с передачей в хозяйственный оборот. Знаю, что у вас (у министра культуры РФ Ольги Любимовой - ред.) есть предложения свои..." - отметил Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20231104/putin-1907374218.html
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россия, владимир путин, ольга любимова
Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Культура
Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии
Путин: 16 процентов памятников культурного наследия находятся в плохом состоянии