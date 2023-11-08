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Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии - РИА Новости, 08.11.2023
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Культура
 
20:52 08.11.2023 (обновлено: 21:43 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/putin-1908263848.html
Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии
Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии - РИА Новости, 08.11.2023
Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии
Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть 154 тысячи памятников культурного наследия, 16% из них находятся в неудовлетворительном состоянии,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:52
2023-11-08T21:43
россия
владимир путин
ольга любимова
культура
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть 154 тысячи памятников культурного наследия, 16% из них находятся в неудовлетворительном состоянии, работа в этом направлении затянулась. "У нас 154 тысячи памятников культурного наследия федерального и регионального значения, 16% из них находится в неудовлетворительном состоянии. Этот процесс у нас явно затянулся, особенно с передачей в хозяйственный оборот. Знаю, что у вас (у министра культуры РФ Ольги Любимовой - ред.) есть предложения свои..." - отметил Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20231104/putin-1907374218.html
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россия, владимир путин, ольга любимова
Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Культура
Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии

Путин: 16 процентов памятников культурного наследия находятся в плохом состоянии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть 154 тысячи памятников культурного наследия, 16% из них находятся в неудовлетворительном состоянии, работа в этом направлении затянулась.
"У нас 154 тысячи памятников культурного наследия федерального и регионального значения, 16% из них находится в неудовлетворительном состоянии. Этот процесс у нас явно затянулся, особенно с передачей в хозяйственный оборот. Знаю, что у вас (у министра культуры РФ Ольги Любимовой - ред.) есть предложения свои..." - отметил Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Путин на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому
4 ноября, 13:54
 
КультураРоссияВладимир ПутинОльга Любимова
 
 
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