https://ria.ru/20231108/putin-1908263848.html

Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии

Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии - РИА Новости, 08.11.2023

Путин заявил, что 16 процентов памятников находятся в плохом состоянии

Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть 154 тысячи памятников культурного наследия, 16% из них находятся в неудовлетворительном состоянии,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:52

2023-11-08T20:52

2023-11-08T21:43

россия

владимир путин

ольга любимова

культура

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть 154 тысячи памятников культурного наследия, 16% из них находятся в неудовлетворительном состоянии, работа в этом направлении затянулась. "У нас 154 тысячи памятников культурного наследия федерального и регионального значения, 16% из них находится в неудовлетворительном состоянии. Этот процесс у нас явно затянулся, особенно с передачей в хозяйственный оборот. Знаю, что у вас (у министра культуры РФ Ольги Любимовой - ред.) есть предложения свои..." - отметил Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20231104/putin-1907374218.html

россия

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россия, владимир путин, ольга любимова