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Путин поручил доложить о возобновлении работы пропускного пункта "Пашково" - РИА Новости, 08.11.2023
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19:03 08.11.2023 (обновлено: 19:22 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/putin-1908243569.html
Путин поручил доложить о возобновлении работы пропускного пункта "Пашково"
Путин поручил доложить о возобновлении работы пропускного пункта "Пашково" - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил доложить о возобновлении работы пропускного пункта "Пашково"
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о реконструкции и возобновлении работы грузо-пассажирского постоянного пункта пропуска через... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:03
2023-11-08T19:22
россия
владимир путин
михаил мишустин
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о реконструкции и возобновлении работы грузо-пассажирского постоянного пункта пропуска через государственную границу России Пашково, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с ФСБ России вопрос о реконструкции и возобновлении работы смешанного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Пашково (Еврейская автономная область) и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в поручении.Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил доложить о возобновлении работы пропускного пункта "Пашково"

Путин поручил доложить о возобновлении работы пропускного пункта "Пашково"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о реконструкции и возобновлении работы грузо-пассажирского постоянного пункта пропуска через государственную границу России Пашково, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с ФСБ России вопрос о реконструкции и возобновлении работы смешанного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Пашково (Еврейская автономная область) и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в поручении.
Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников.
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