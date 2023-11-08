https://ria.ru/20231108/putin-1908243569.html
Путин поручил доложить о возобновлении работы пропускного пункта "Пашково"
Путин поручил доложить о возобновлении работы пропускного пункта "Пашково" - РИА Новости, 08.11.2023
Путин поручил доложить о возобновлении работы пропускного пункта "Пашково"
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о реконструкции и возобновлении работы грузо-пассажирского постоянного пункта пропуска через... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T19:03
2023-11-08T19:03
2023-11-08T19:22
россия
владимир путин
михаил мишустин
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о реконструкции и возобновлении работы грузо-пассажирского постоянного пункта пропуска через государственную границу России Пашково, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с ФСБ России вопрос о реконструкции и возобновлении работы смешанного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Пашково (Еврейская автономная область) и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в поручении.Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников.
https://ria.ru/20231108/soobschenie-1908246870.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил доложить о возобновлении работы пропускного пункта "Пашково"
Путин поручил доложить о возобновлении работы пропускного пункта "Пашково"