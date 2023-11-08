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Путин пообщался с пациентками из центра Димы Рогачева и подарил им куклы - РИА Новости, 08.11.2023
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15:18 08.11.2023 (обновлено: 16:34 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/putin-1908163465.html
Путин пообщался с пациентками из центра Димы Рогачева и подарил им куклы
Путин пообщался с пациентками из центра Димы Рогачева и подарил им куклы - РИА Новости, 08.11.2023
Путин пообщался с пациентками из центра Димы Рогачева и подарил им куклы
Президент России Владимир Путин во время посещения центра имени Димы Рогачева пообщался с маленькими пациентками и их мамами, подарил девочкам куклы и... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:18
2023-11-08T16:34
общество
россия
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения центра имени Димы Рогачева пообщался с маленькими пациентками и их мамами, подарил девочкам куклы и сфотографировался. Во время осмотра нового корпуса Путину показали и новые палаты. "Как тебя зовут?" - спросил президент, когда увидел маленькую пациентку. "Люба" - ответила девочка. Глава государства поинтересовался у Любы и ее мамы, нравятся ли им условия в клинике. Мама девочки ответила утвердительно. В палате находилась еще одна пациентка. Президент познакомился и с ней. Сотрудники Центра, говоря об условиях для пациентов, рассказали, что у детей даже есть время на творчество. Президент заметил бумагу и фломастеры и попросил девочек показать рисунки. Одна из них продемонстрировала главе государства фиолетового кота. "Это что за кот такой? У тебя есть такой кот? Придумала?", - поинтересовался президент. Вторая девочка также показала свои рисунки - она нарисовало сердечко. Глава государства, пообщавшись с маленькими пациентками, подарил им на прощание по кукле. Обниматься не стал "по соображениям санитарной безопасности", но сфотографировался с девочками, присев на одно колено.Президент пообщался с еще одним пациентом - Вадимом. Мальчик засмущался, увидев президента России, и спрятался под одеяло. "Не стесняйся, ничего страшного. Как тебя зовут? Скажи из-под одеяла", - предложил Путин. После уговоров президента и мамы, а также предложения получить вертолет в подарок, Вадим отбросил одеяло.
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Посещение Путиным онкоцентра
Посещение Путиным онкоцентра
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общество, россия, владимир путин, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин пообщался с пациентками из центра Димы Рогачева и подарил им куклы

Путин подарил пациенткам из центра Димы Рогачева куклы и сделал фото на память

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения центра имени Димы Рогачева пообщался с маленькими пациентками и их мамами, подарил девочкам куклы и сфотографировался.
Во время осмотра нового корпуса Путину показали и новые палаты. "Как тебя зовут?" - спросил президент, когда увидел маленькую пациентку. "Люба" - ответила девочка. Глава государства поинтересовался у Любы и ее мамы, нравятся ли им условия в клинике. Мама девочки ответила утвердительно.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк8 ноября 2023. Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева в Москве.
Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева в Москве
8 ноября 2023. Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева в Москве.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк8 ноября 2023. Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева в Москве. Слева – Адиля Хабибуллина; справа – Евникия Чистякова.
Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева в Москве.
8 ноября 2023. Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева в Москве. Слева – Адиля Хабибуллина; справа – Евникия Чистякова.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 2
8 ноября 2023. Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева в Москве.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 2
8 ноября 2023. Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева в Москве. Слева – Адиля Хабибуллина; справа – Евникия Чистякова.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 2
В палате находилась еще одна пациентка. Президент познакомился и с ней. Сотрудники Центра, говоря об условиях для пациентов, рассказали, что у детей даже есть время на творчество. Президент заметил бумагу и фломастеры и попросил девочек показать рисунки. Одна из них продемонстрировала главе государства фиолетового кота. "Это что за кот такой? У тебя есть такой кот? Придумала?", - поинтересовался президент. Вторая девочка также показала свои рисунки - она нарисовало сердечко.
Глава государства, пообщавшись с маленькими пациентками, подарил им на прощание по кукле. Обниматься не стал "по соображениям санитарной безопасности", но сфотографировался с девочками, присев на одно колено.
Президент пообщался с еще одним пациентом - Вадимом. Мальчик засмущался, увидев президента России, и спрятался под одеяло. "Не стесняйся, ничего страшного. Как тебя зовут? Скажи из-под одеяла", - предложил Путин. После уговоров президента и мамы, а также предложения получить вертолет в подарок, Вадим отбросил одеяло.
 
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