https://ria.ru/20231108/putin-1908163465.html

Путин пообщался с пациентками из центра Димы Рогачева и подарил им куклы

Путин пообщался с пациентками из центра Димы Рогачева и подарил им куклы - РИА Новости, 08.11.2023

Путин пообщался с пациентками из центра Димы Рогачева и подарил им куклы

Президент России Владимир Путин во время посещения центра имени Димы Рогачева пообщался с маленькими пациентками и их мамами, подарил девочкам куклы и... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:18

2023-11-08T15:18

2023-11-08T16:34

общество

россия

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения центра имени Димы Рогачева пообщался с маленькими пациентками и их мамами, подарил девочкам куклы и сфотографировался. Во время осмотра нового корпуса Путину показали и новые палаты. "Как тебя зовут?" - спросил президент, когда увидел маленькую пациентку. "Люба" - ответила девочка. Глава государства поинтересовался у Любы и ее мамы, нравятся ли им условия в клинике. Мама девочки ответила утвердительно. В палате находилась еще одна пациентка. Президент познакомился и с ней. Сотрудники Центра, говоря об условиях для пациентов, рассказали, что у детей даже есть время на творчество. Президент заметил бумагу и фломастеры и попросил девочек показать рисунки. Одна из них продемонстрировала главе государства фиолетового кота. "Это что за кот такой? У тебя есть такой кот? Придумала?", - поинтересовался президент. Вторая девочка также показала свои рисунки - она нарисовало сердечко. Глава государства, пообщавшись с маленькими пациентками, подарил им на прощание по кукле. Обниматься не стал "по соображениям санитарной безопасности", но сфотографировался с девочками, присев на одно колено.Президент пообщался с еще одним пациентом - Вадимом. Мальчик засмущался, увидев президента России, и спрятался под одеяло. "Не стесняйся, ничего страшного. Как тебя зовут? Скажи из-под одеяла", - предложил Путин. После уговоров президента и мамы, а также предложения получить вертолет в подарок, Вадим отбросил одеяло.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Посещение Путиным онкоцентра Посещение Путиным онкоцентра 2023-11-08T15:18 true PT4M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, здоровье - общество