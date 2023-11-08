Рейтинг@Mail.ru
Наблюдаются попытки стран НАТО расширить влияние, заявил Путин - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 08.11.2023 (обновлено: 15:20 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/putin-1908161023.html
Наблюдаются попытки стран НАТО расширить влияние, заявил Путин
Наблюдаются попытки стран НАТО расширить влияние, заявил Путин - РИА Новости, 08.11.2023
Наблюдаются попытки стран НАТО расширить влияние, заявил Путин
Наблюдаются попытки стран НАТО расширить зону своего влияния, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:07
2023-11-08T15:20
нато
в мире
россия
китай
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Наблюдаются попытки стран НАТО расширить зону своего влияния, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния. Причем, Северо-атлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за рамки, за географические рамки своей деятельности", - сказал Путин на встрече с зампредом центрального военного совета КНР.Он отметил, что США все больше и больше "втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе", стараются "насоздавать там новых военно-политических альянсов", руководствуясь, прежде всего, своими собственными корыстными интересами.
https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_647185010e1243a51ef4a08b0eaac5aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, в мире, россия, китай, сша, владимир путин
НАТО, В мире, Россия, Китай, США, Владимир Путин
Наблюдаются попытки стран НАТО расширить влияние, заявил Путин

Путин: наблюдаются попытки стран НАТО расширить свое влияние

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Владимир Путин
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Наблюдаются попытки стран НАТО расширить зону своего влияния, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния. Причем, Северо-атлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за рамки, за географические рамки своей деятельности", - сказал Путин на встрече с зампредом центрального военного совета КНР.
Он отметил, что США все больше и больше "втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе", стараются "насоздавать там новых военно-политических альянсов", руководствуясь, прежде всего, своими собственными корыстными интересами.
Американский солдат во время учений НАТО на полигоне Хоэнфельс в Германии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Конец ДОВСЕ: Россия избавилась от замедленной бомбы НАТО
08:00
 
НАТОВ миреРоссияКитайСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала