https://ria.ru/20231108/putin-1908161023.html
Наблюдаются попытки стран НАТО расширить влияние, заявил Путин
Наблюдаются попытки стран НАТО расширить влияние, заявил Путин - РИА Новости, 08.11.2023
Наблюдаются попытки стран НАТО расширить влияние, заявил Путин
Наблюдаются попытки стран НАТО расширить зону своего влияния, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:07
2023-11-08T15:07
2023-11-08T15:20
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НОВО-ОГАРЕВО, 8 ноя - РИА Новости. Наблюдаются попытки стран НАТО расширить зону своего влияния, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния. Причем, Северо-атлантический альянс, как это ни странно, в нарушение, по-моему, своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за рамки, за географические рамки своей деятельности", - сказал Путин на встрече с зампредом центрального военного совета КНР.Он отметил, что США все больше и больше "втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе", стараются "насоздавать там новых военно-политических альянсов", руководствуясь, прежде всего, своими собственными корыстными интересами.
https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html
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нато, в мире, россия, китай, сша, владимир путин
НАТО, В мире, Россия, Китай, США, Владимир Путин
Наблюдаются попытки стран НАТО расширить влияние, заявил Путин
Путин: наблюдаются попытки стран НАТО расширить свое влияние