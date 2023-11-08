https://ria.ru/20231108/psikhbolnitsy-1908147465.html

Москалькова сообщила о нарушениях прав пациентов психбольниц

Москалькова сообщила о нарушениях прав пациентов психбольниц - РИА Новости, 08.11.2023

Москалькова сообщила о нарушениях прав пациентов психбольниц

Нарушения прав пациентов психиатрических стационаров распространены, они касаются как медицинских вопросов, так и бытовых, говорится в докладе уполномоченного... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:28

2023-11-08T14:28

2023-11-08T14:29

здоровье - общество

татьяна москалькова

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608139_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2649a5e3010f8850bbacc882c61bce43.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Нарушения прав пациентов психиатрических стационаров распространены, они касаются как медицинских вопросов, так и бытовых, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, который находится в распоряжении РИА Новости. "Жалобы, поступающие уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и к региональным уполномоченным по правам человека, а также результаты посещения специализированных медицинских организаций выявляют отдельные проблемы и нарушения прав человека при оказании психиатрической помощи. Проведенные правозащитниками мониторинги показывают, что нарушения прав пациентов психиатрических стационаров носят распространенный характер", - говорится в докладе. Такие нарушения, по словам омбудсмена, в частности, касаются материально-бытовых условий содержания: низкое качество пищи, отсутствие условий для трудотерапии, приватности в туалетах, проблемы, связанные с невозможностью содержания пациентов в отдельных палатах. Москалькова отметила, что по стране в большинстве палат не соблюдается норма квадратных метров на человека. Также она отметила размещение стационаров в неприспособленных корпусах в некоторых регионах, отсутствие раздевалок, комнат для свиданий, недостаточную площадь прогулочных двориков. Среди других проблем омбудсмен отметил несоответствие лечения медицинским стандартам, недочеты ведения медицинской документации, трудности получения медпомощи по соматическим заболеваниям, нехватку лекарственных препаратов, проблему кадрового обеспечения психиатрических больниц, проблему неэтичного поведения медперсонала и другие. В связи с этими проблемами омбудсмен предложил Минздраву разработать единые правила внутреннего распорядка, включающие в себя обеспечение приватности в туалетах и душевых, личного пространства, постоянного доступа пациентов к питьевой воде, права на ежедневные прогулки, информированности пациентов об их правах.Также предлагается увеличить норму пользования телефоном и средствами видеосвязи, организовать содействие получению пациентами юридической помощи и сообщение пациентам и их родственникам об ограничении права на свидания, телефонные переговоры и контакты иного рода, разработать четкие правила мер стеснения, "исключив на практике возможность использования при применении мер стеснения других пациентов" и не допускать ограничений во встречах пациента с адвокатом, сотрудником госюрбюро, представителем уполномоченного по правам человека или членом общественной наблюдательной комиссии.

https://ria.ru/20231027/psikhbolnitsa-1905728853.html

https://ria.ru/20230112/bolnitsa-1844402608.html

https://ria.ru/20230203/kriptoferma-1849494219.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, татьяна москалькова, россия