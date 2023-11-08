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Москалькова сообщила о нарушениях прав пациентов психбольниц - РИА Новости, 08.11.2023
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14:28 08.11.2023 (обновлено: 14:29 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/psikhbolnitsy-1908147465.html
Москалькова сообщила о нарушениях прав пациентов психбольниц
Москалькова сообщила о нарушениях прав пациентов психбольниц - РИА Новости, 08.11.2023
Москалькова сообщила о нарушениях прав пациентов психбольниц
Нарушения прав пациентов психиатрических стационаров распространены, они касаются как медицинских вопросов, так и бытовых, говорится в докладе уполномоченного... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:28
2023-11-08T14:29
здоровье - общество
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Нарушения прав пациентов психиатрических стационаров распространены, они касаются как медицинских вопросов, так и бытовых, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, который находится в распоряжении РИА Новости. "Жалобы, поступающие уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и к региональным уполномоченным по правам человека, а также результаты посещения специализированных медицинских организаций выявляют отдельные проблемы и нарушения прав человека при оказании психиатрической помощи. Проведенные правозащитниками мониторинги показывают, что нарушения прав пациентов психиатрических стационаров носят распространенный характер", - говорится в докладе. Такие нарушения, по словам омбудсмена, в частности, касаются материально-бытовых условий содержания: низкое качество пищи, отсутствие условий для трудотерапии, приватности в туалетах, проблемы, связанные с невозможностью содержания пациентов в отдельных палатах. Москалькова отметила, что по стране в большинстве палат не соблюдается норма квадратных метров на человека. Также она отметила размещение стационаров в неприспособленных корпусах в некоторых регионах, отсутствие раздевалок, комнат для свиданий, недостаточную площадь прогулочных двориков. Среди других проблем омбудсмен отметил несоответствие лечения медицинским стандартам, недочеты ведения медицинской документации, трудности получения медпомощи по соматическим заболеваниям, нехватку лекарственных препаратов, проблему кадрового обеспечения психиатрических больниц, проблему неэтичного поведения медперсонала и другие. В связи с этими проблемами омбудсмен предложил Минздраву разработать единые правила внутреннего распорядка, включающие в себя обеспечение приватности в туалетах и душевых, личного пространства, постоянного доступа пациентов к питьевой воде, права на ежедневные прогулки, информированности пациентов об их правах.Также предлагается увеличить норму пользования телефоном и средствами видеосвязи, организовать содействие получению пациентами юридической помощи и сообщение пациентам и их родственникам об ограничении права на свидания, телефонные переговоры и контакты иного рода, разработать четкие правила мер стеснения, "исключив на практике возможность использования при применении мер стеснения других пациентов" и не допускать ограничений во встречах пациента с адвокатом, сотрудником госюрбюро, представителем уполномоченного по правам человека или членом общественной наблюдательной комиссии.
https://ria.ru/20231027/psikhbolnitsa-1905728853.html
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здоровье - общество, татьяна москалькова, россия
Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Россия
Москалькова сообщила о нарушениях прав пациентов психбольниц

Москалькова в докладе перечислила виды нарушений прав пациентов психбольниц

© iStock.com / thelinkeМедсестра с пациентом в коридоре больницы
Медсестра с пациентом в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / thelinke
Медсестра с пациентом в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Нарушения прав пациентов психиатрических стационаров распространены, они касаются как медицинских вопросов, так и бытовых, говорится в докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, который находится в распоряжении РИА Новости.
"Жалобы, поступающие уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и к региональным уполномоченным по правам человека, а также результаты посещения специализированных медицинских организаций выявляют отдельные проблемы и нарушения прав человека при оказании психиатрической помощи. Проведенные правозащитниками мониторинги показывают, что нарушения прав пациентов психиатрических стационаров носят распространенный характер", - говорится в докладе.
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Такие нарушения, по словам омбудсмена, в частности, касаются материально-бытовых условий содержания: низкое качество пищи, отсутствие условий для трудотерапии, приватности в туалетах, проблемы, связанные с невозможностью содержания пациентов в отдельных палатах. Москалькова отметила, что по стране в большинстве палат не соблюдается норма квадратных метров на человека. Также она отметила размещение стационаров в неприспособленных корпусах в некоторых регионах, отсутствие раздевалок, комнат для свиданий, недостаточную площадь прогулочных двориков.
Среди других проблем омбудсмен отметил несоответствие лечения медицинским стандартам, недочеты ведения медицинской документации, трудности получения медпомощи по соматическим заболеваниям, нехватку лекарственных препаратов, проблему кадрового обеспечения психиатрических больниц, проблему неэтичного поведения медперсонала и другие.
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В связи с этими проблемами омбудсмен предложил Минздраву разработать единые правила внутреннего распорядка, включающие в себя обеспечение приватности в туалетах и душевых, личного пространства, постоянного доступа пациентов к питьевой воде, права на ежедневные прогулки, информированности пациентов об их правах.
Также предлагается увеличить норму пользования телефоном и средствами видеосвязи, организовать содействие получению пациентами юридической помощи и сообщение пациентам и их родственникам об ограничении права на свидания, телефонные переговоры и контакты иного рода, разработать четкие правила мер стеснения, "исключив на практике возможность использования при применении мер стеснения других пациентов" и не допускать ограничений во встречах пациента с адвокатом, сотрудником госюрбюро, представителем уполномоченного по правам человека или членом общественной наблюдательной комиссии.
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