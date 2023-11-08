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Власти Приамурья и Сбербанк планируют внедрить приложение для скорых - РИА Новости, 08.11.2023
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Амурская область
Амурская область
 
07:32 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/prilozhenie-1908065384.html
Власти Приамурья и Сбербанк планируют внедрить приложение для скорых
Власти Приамурья и Сбербанк планируют внедрить приложение для скорых - РИА Новости, 08.11.2023
Власти Приамурья и Сбербанк планируют внедрить приложение для скорых
Приложение для бригад скорой помощи, которое позволит врачу изучить анамнез пациента по дороге на вызов, планируют внедрить в Приамурье в сотрудничестве со... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T07:32
2023-11-08T07:32
амурская область
общество
технологии
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
сбербанк россии
сбер
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя - РИА Новости. Приложение для бригад скорой помощи, которое позволит врачу изучить анамнез пациента по дороге на вызов, планируют внедрить в Приамурье в сотрудничестве со Сбербанком, сообщает правительство региона. Совместные планы благоустройства Приамурья и внедрение цифровых сервисов в различные сферы обсудили в правительстве области. Сейчас Сбербанк помогает применить в регионе искусственный интеллект в работе мировых судей и в здравоохранении. "Одним из перспективных проектов может стать приложение для бригад скорой помощи, которое позволит врачу изучить анамнез пациента по дороге на вызов. Подобное приложение уже используют медики Липецка. Уверен: с таким партнером и благодаря рекомендациям его специалистов мы сможем создать комфортные условия для жителей области во всех сферах", - сказал губернатор области Василий Орлов. Также на встрече речь шла о благоустройстве общественных пространств в Благовещенске. По предложению председателя Сбера Германа Грефа правительство региона планирует привлечь к реконструкции городского парка киностудию "Союзмультфильм". Кроме того, специалисты Сбербанка дали рекомендации ЦРТ Амурской области по оформлению экспозиции музея Российско-Китайской дружбы. В региональном правительстве изучают возможность создания на центральной площади "Трибуны Холл" водопада. Прорабатывается и обновление детской площадки на набережной Амура, которая расположена между улицами Пионерская и Шевченко, планируют благоустроить и прилегающую к ней территорию.
https://ria.ru/20231102/stadion-1906840030.html
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общество, технологии, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), сбербанк россии, сбер, герман греф
Амурская область, Общество, Технологии, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Сбербанк России, Сбер, Герман Греф
Власти Приамурья и Сбербанк планируют внедрить приложение для скорых

Власти Приамурья и Сбербанк планируют внедрить приложение для скорой помощи

© РИА Новости / Владимир Песня Человек с телефоном в руках
Человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Человек с телефоном в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноя - РИА Новости. Приложение для бригад скорой помощи, которое позволит врачу изучить анамнез пациента по дороге на вызов, планируют внедрить в Приамурье в сотрудничестве со Сбербанком, сообщает правительство региона.
Совместные планы благоустройства Приамурья и внедрение цифровых сервисов в различные сферы обсудили в правительстве области. Сейчас Сбербанк помогает применить в регионе искусственный интеллект в работе мировых судей и в здравоохранении.
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"Одним из перспективных проектов может стать приложение для бригад скорой помощи, которое позволит врачу изучить анамнез пациента по дороге на вызов. Подобное приложение уже используют медики Липецка. Уверен: с таким партнером и благодаря рекомендациям его специалистов мы сможем создать комфортные условия для жителей области во всех сферах", - сказал губернатор области Василий Орлов.
Также на встрече речь шла о благоустройстве общественных пространств в Благовещенске. По предложению председателя Сбера Германа Грефа правительство региона планирует привлечь к реконструкции городского парка киностудию "Союзмультфильм".
Кроме того, специалисты Сбербанка дали рекомендации ЦРТ Амурской области по оформлению экспозиции музея Российско-Китайской дружбы. В региональном правительстве изучают возможность создания на центральной площади "Трибуны Холл" водопада.
Прорабатывается и обновление детской площадки на набережной Амура, которая расположена между улицами Пионерская и Шевченко, планируют благоустроить и прилегающую к ней территорию.
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Амурская областьОбществоТехнологииБлаговещенскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Сбербанк РоссииСберГерман Греф
 
 
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