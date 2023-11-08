https://ria.ru/20231108/prezident-1908257325.html

Forbes назвал самого богатого кандидата в президенты США

Forbes назвал самого богатого кандидата в президенты США - РИА Новости, 08.11.2023

Forbes назвал самого богатого кандидата в президенты США

Экс-президент США Дональд Трамп является самым богатым среди всех кандидатов на пост президента США на выборах 2024 года, с капиталом в 2,6 миллиарда долларов... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:15

2023-11-08T20:15

2023-11-08T20:15

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

вивек рамасвами

forbes

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп является самым богатым среди всех кандидатов на пост президента США на выборах 2024 года, с капиталом в 2,6 миллиарда долларов США при этом действующий президент Джо Байден занимает шестое место, согласно рейтингу, опубликованному журналом Forbes. Согласно оценке журнала, чистый капитал Трампа составляет 2,6 миллиарда долларов США. За ним следует выдвиженец от республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами с капиталом около 880 миллионов. Третье место занял также республиканец, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам, его капитал составил по меньшей мере 100 миллионов. Примечательно, что действующий президент Джо Байден занял в рейтинге шестое место, журнал оценивает его капитал в 10 миллионов долларов. "В совокупности капитал 16 кандидатов составил около четырех миллиардов долларов, что намного меньше, чем в 2020 году, когда в гонке участвовали мультимиллиардеры Майк Блумберг и Том Стейер", - отмечает Forbes. Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230404/melnichenko-1862907138.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, вивек рамасвами, forbes