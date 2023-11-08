Рейтинг@Mail.ru
Forbes назвал самого богатого кандидата в президенты США - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/prezident-1908257325.html
Forbes назвал самого богатого кандидата в президенты США
Forbes назвал самого богатого кандидата в президенты США - РИА Новости, 08.11.2023
Forbes назвал самого богатого кандидата в президенты США
Экс-президент США Дональд Трамп является самым богатым среди всех кандидатов на пост президента США на выборах 2024 года, с капиталом в 2,6 миллиарда долларов... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:15
2023-11-08T20:15
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
вивек рамасвами
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156251/67/1562516748_220:0:3019:1575_1920x0_80_0_0_59e01d9f5561e8ce048d76dc7c70b4f1.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп является самым богатым среди всех кандидатов на пост президента США на выборах 2024 года, с капиталом в 2,6 миллиарда долларов США при этом действующий президент Джо Байден занимает шестое место, согласно рейтингу, опубликованному журналом Forbes. Согласно оценке журнала, чистый капитал Трампа составляет 2,6 миллиарда долларов США. За ним следует выдвиженец от республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами с капиталом около 880 миллионов. Третье место занял также республиканец, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам, его капитал составил по меньшей мере 100 миллионов. Примечательно, что действующий президент Джо Байден занял в рейтинге шестое место, журнал оценивает его капитал в 10 миллионов долларов. "В совокупности капитал 16 кандидатов составил около четырех миллиардов долларов, что намного меньше, чем в 2020 году, когда в гонке участвовали мультимиллиардеры Майк Блумберг и Том Стейер", - отмечает Forbes. Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
https://ria.ru/20230404/melnichenko-1862907138.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156251/67/1562516748_156:0:2632:1857_1920x0_80_0_0_f6aa6ea719002260eb2d01b59ddd5967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, вивек рамасвами, forbes
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Вивек Рамасвами, Forbes
Forbes назвал самого богатого кандидата в президенты США

Forbes назвал Трампа самым богатым кандидатом в президенты США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Forbes
Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннер с логотипом Forbes. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп является самым богатым среди всех кандидатов на пост президента США на выборах 2024 года, с капиталом в 2,6 миллиарда долларов США при этом действующий президент Джо Байден занимает шестое место, согласно рейтингу, опубликованному журналом Forbes.
Согласно оценке журнала, чистый капитал Трампа составляет 2,6 миллиарда долларов США. За ним следует выдвиженец от республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами с капиталом около 880 миллионов. Третье место занял также республиканец, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам, его капитал составил по меньшей мере 100 миллионов.
Примечательно, что действующий президент Джо Байден занял в рейтинге шестое место, журнал оценивает его капитал в 10 миллионов долларов.
"В совокупности капитал 16 кандидатов составил около четырех миллиардов долларов, что намного меньше, чем в 2020 году, когда в гонке участвовали мультимиллиардеры Майк Блумберг и Том Стейер", - отмечает Forbes.
Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
Основной бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Мельниченко стал богатейшим россиянином по версии Forbes
4 апреля, 14:21
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденВивек РамасвамиForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала