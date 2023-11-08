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Российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака - РИА Новости, 08.11.2023
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20:26 08.11.2023 (обновлено: 20:41 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/preparat-1908259076.html
Российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака
Российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака - РИА Новости, 08.11.2023
Российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака
Российские фармкомпании в этом году зарегистрировали свыше 40 препаратов для лечения онкозаболеваний, в целом выстроенная в отрасли господдержка мотивирует их к РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:26
2023-11-08T20:41
общество
экономика
россия
санкт-петербург
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
р-фарм
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские фармкомпании в этом году зарегистрировали свыше 40 препаратов для лечения онкозаболеваний, в целом выстроенная в отрасли господдержка мотивирует их к созданию новых лекарств, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании президента с правительством.Он подчеркнул, что фармкомпании получают комплексную поддержку: это субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и займы Фонда развития промышленности. Также по особо значимым для отрасли проектам применим механизм кластерной инвестплатформы. В частности, с помощью него будет реализован проект компании "Р-Фарм" в Санкт-Петербурге, где в том числе планируется наладить выпуск восемнадцати противоопухолевых препаратов."Выстроенная таким образом комплексная поддержка мотивирует наши компании к созданию новых лекарств. Только в нынешнем году, как уже сказал Михаил Альбертович (глава Минздрава Мурашко - ред.) зарегистрировано больше сорока препаратов (для лечения онкозаболеваний - ред.). При этом больше половины всей номенклатуры данного сегмента выпускается уже по полному циклу", - отметил вице-премьер.
https://ria.ru/20231108/putin-1908261144.html
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общество, экономика, россия, санкт-петербург, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, р-фарм
Общество, Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности, Р-фарм
Российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака

Мантуров: российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака

© iStock.com / megafloppУченый в защитном костюме в лаборатории
Ученый в защитном костюме в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / megaflopp
Ученый в защитном костюме в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские фармкомпании в этом году зарегистрировали свыше 40 препаратов для лечения онкозаболеваний, в целом выстроенная в отрасли господдержка мотивирует их к созданию новых лекарств, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании президента с правительством.
Он подчеркнул, что фармкомпании получают комплексную поддержку: это субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и займы Фонда развития промышленности. Также по особо значимым для отрасли проектам применим механизм кластерной инвестплатформы. В частности, с помощью него будет реализован проект компании "Р-Фарм" в Санкт-Петербурге, где в том числе планируется наладить выпуск восемнадцати противоопухолевых препаратов.
"Выстроенная таким образом комплексная поддержка мотивирует наши компании к созданию новых лекарств. Только в нынешнем году, как уже сказал Михаил Альбертович (глава Минздрава Мурашко - ред.) зарегистрировано больше сорока препаратов (для лечения онкозаболеваний - ред.). При этом больше половины всей номенклатуры данного сегмента выпускается уже по полному циклу", - отметил вице-премьер.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин призвал не снижать темп по борьбе с раком в России
Вчера, 20:39
 
ОбществоЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиР-фарм
 
 
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