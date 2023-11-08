https://ria.ru/20231108/preparat-1908259076.html

Российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака

Российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака - РИА Новости, 08.11.2023

Российские фармкомпании зарегистрировали более 40 препаратов от рака

Российские фармкомпании в этом году зарегистрировали свыше 40 препаратов для лечения онкозаболеваний, в целом выстроенная в отрасли господдержка мотивирует их к РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:26

2023-11-08T20:26

2023-11-08T20:41

общество

экономика

россия

санкт-петербург

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

р-фарм

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские фармкомпании в этом году зарегистрировали свыше 40 препаратов для лечения онкозаболеваний, в целом выстроенная в отрасли господдержка мотивирует их к созданию новых лекарств, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании президента с правительством.Он подчеркнул, что фармкомпании получают комплексную поддержку: это субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и займы Фонда развития промышленности. Также по особо значимым для отрасли проектам применим механизм кластерной инвестплатформы. В частности, с помощью него будет реализован проект компании "Р-Фарм" в Санкт-Петербурге, где в том числе планируется наладить выпуск восемнадцати противоопухолевых препаратов."Выстроенная таким образом комплексная поддержка мотивирует наши компании к созданию новых лекарств. Только в нынешнем году, как уже сказал Михаил Альбертович (глава Минздрава Мурашко - ред.) зарегистрировано больше сорока препаратов (для лечения онкозаболеваний - ред.). При этом больше половины всей номенклатуры данного сегмента выпускается уже по полному циклу", - отметил вице-премьер.

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общество, экономика, россия, санкт-петербург, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, р-фарм