https://ria.ru/20231108/popravki-1908093541.html

Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента

Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента - РИА Новости, 08.11.2023

Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента

Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в закон о выборах президента. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:55

2023-11-08T10:55

2023-11-08T15:59

совет федерации рф

политика

россия

владимир полетаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в закон о выборах президента.Ранее поправки были поддержаны конституционным комитетом СФ, а также комитетами-соисполнителями."В частности, в соответствии с поправками вводятся запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, а также ряд уточнений, касающихся работы СМИ. Среди них — допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях. Исключением будет являться работа представителей аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части", — объяснил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев.Законом предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.Полетаев также отметил: изменения уточняют, что голосование на федеральных выборах в субъектах РФ, где введено военное положение, "возможно по итогам консультаций ЦИК России с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона"."Уточняются и правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом: начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены по решению руководителя посольства, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан России. Также реализуется возможность ведения реестра "надомного" голосования в электронном виде", — заключил парламентарий.Закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента.Также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей.

https://ria.ru/20231103/slutskiy-1907135868.html

https://ria.ru/20231106/peskov-1907700829.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, политика, россия, владимир полетаев