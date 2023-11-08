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Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента - РИА Новости, 08.11.2023
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10:55 08.11.2023 (обновлено: 15:59 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/popravki-1908093541.html
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента - РИА Новости, 08.11.2023
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента
Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в закон о выборах президента. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:55
2023-11-08T15:59
совет федерации рф
политика
россия
владимир полетаев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в закон о выборах президента.Ранее поправки были поддержаны конституционным комитетом СФ, а также комитетами-соисполнителями."В частности, в соответствии с поправками вводятся запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, а также ряд уточнений, касающихся работы СМИ. Среди них — допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях. Исключением будет являться работа представителей аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части", — объяснил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев.Законом предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.Полетаев также отметил: изменения уточняют, что голосование на федеральных выборах в субъектах РФ, где введено военное положение, "возможно по итогам консультаций ЦИК России с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона".&quot;Уточняются и правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом: начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены по решению руководителя посольства, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан России. Также реализуется возможность ведения реестра &quot;надомного&quot; голосования в электронном виде&quot;, — заключил парламентарий.Закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента.Также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей.
https://ria.ru/20231103/slutskiy-1907135868.html
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совет федерации рф, политика, россия, владимир полетаев
Совет Федерации РФ, Политика, Россия, Владимир Полетаев
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента

Совет Федерации одобрил поправки в закон о выборах президента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в закон о выборах президента.
Ранее поправки были поддержаны конституционным комитетом СФ, а также комитетами-соисполнителями.
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"В частности, в соответствии с поправками вводятся запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, а также ряд уточнений, касающихся работы СМИ. Среди них — допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях. Исключением будет являться работа представителей аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части", — объяснил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев.
Законом предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее смогут проводить только те лица, которые имеют на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.
Полетаев также отметил: изменения уточняют, что голосование на федеральных выборах в субъектах РФ, где введено военное положение, "возможно по итогам консультаций ЦИК России с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона".
«

"Уточняются и правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом: начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены по решению руководителя посольства, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан России. Также реализуется возможность ведения реестра "надомного" голосования в электронном виде", — заключил парламентарий.

Закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента.
Также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере двух процентов от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей.
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