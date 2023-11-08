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В Польше отменили гастроли украинской группы "Пошлая Молли"
В Польше отменили гастроли украинской группы "Пошлая Молли" - РИА Новости, 08.11.2023
В Польше отменили гастроли украинской группы "Пошлая Молли"
Гастроли украинской рок-группы "Пошлая Молли" в Польше отменили после шуток солиста Кирилла Бледного про русский язык, об этом сообщается на странице... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:09
2023-11-08T12:09
2023-11-08T12:09
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Гастроли украинской рок-группы "Пошлая Молли" в Польше отменили после шуток солиста Кирилла Бледного про русский язык, об этом сообщается на странице организаторов концертов на странице в Instagram*."В связи с заявлением вокалиста группы "Пошлая Молли" в Сети, мы сообщаем, что концерты отменяются", – говорится в публикации.Всего у музыкантов было запланировано пять концертов: 26 ноября в Гданьске, 28 в Познани, 1 декабря в Кракове, 2-го во Вроцлаве и 21 декабря в Варшаве.Ранее Бледный выложил на своей странице в Instagram* видеоролик, где сообщил, что его бесит польский язык. Он "посоветовал" полякам присоединиться к Российской империи и говорить на нормальном русском языке.Заявление вызвало волну негативу. Пользователи начали связываться со сценическими площадками и требовать отмены концертов рокеров.Бледный сразу постарался оправдаться. Он опубликовал новый пост, в котором объяснил, что его слова были шуткой и попросил прощения за неудачный юмор. Однако слушатели сочли извинения исполнителя неискренними. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, польша, знаменитости
Шоубиз, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Польша, Знаменитости
В Польше отменили гастроли украинской группы "Пошлая Молли"
В Польше отменили гастроли группы "Пошлая Молли" после шуток про русский язык