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В Польше отменили гастроли украинской группы "Пошлая Молли" - РИА Новости, 08.11.2023
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Шоубиз
 
12:09 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/otmena-1908094416.html
В Польше отменили гастроли украинской группы "Пошлая Молли"
В Польше отменили гастроли украинской группы "Пошлая Молли" - РИА Новости, 08.11.2023
В Польше отменили гастроли украинской группы "Пошлая Молли"
Гастроли украинской рок-группы "Пошлая Молли" в Польше отменили после шуток солиста Кирилла Бледного про русский язык, об этом сообщается на странице... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:09
2023-11-08T12:09
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Гастроли украинской рок-группы "Пошлая Молли" в Польше отменили после шуток солиста Кирилла Бледного про русский язык, об этом сообщается на странице организаторов концертов на странице в Instagram*.&quot;В связи с заявлением вокалиста группы &quot;Пошлая Молли&quot; в Сети, мы сообщаем, что концерты отменяются&quot;, – говорится в публикации.Всего у музыкантов было запланировано пять концертов: 26 ноября в Гданьске, 28 в Познани, 1 декабря в Кракове, 2-го во Вроцлаве и 21 декабря в Варшаве.Ранее Бледный выложил на своей странице в Instagram* видеоролик, где сообщил, что его бесит польский язык. Он "посоветовал" полякам присоединиться к Российской империи и говорить на нормальном русском языке.Заявление вызвало волну негативу. Пользователи начали связываться со сценическими площадками и требовать отмены концертов рокеров.Бледный сразу постарался оправдаться. Он опубликовал новый пост, в котором объяснил, что его слова были шуткой и попросил прощения за неудачный юмор. Однако слушатели сочли извинения исполнителя неискренними. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В Польше отменили гастроли украинской группы "Пошлая Молли"

В Польше отменили гастроли группы "Пошлая Молли" после шуток про русский язык

© Кирилл БледныйКадр видео, опубликованного Кириллом Бледным
Кадр видео, опубликованного Кириллом Бледным
© Кирилл Бледный
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Гастроли украинской рок-группы "Пошлая Молли" в Польше отменили после шуток солиста Кирилла Бледного про русский язык, об этом сообщается на странице организаторов концертов на странице в Instagram*.
«

"В связи с заявлением вокалиста группы "Пошлая Молли" в Сети, мы сообщаем, что концерты отменяются", – говорится в публикации.

© @winiarybookingsПубликация агентства Winiary Bookings в соцсети
Публикация агентства Winiary Bookings в соцсети
© @winiarybookings
Публикация агентства Winiary Bookings в соцсети
Всего у музыкантов было запланировано пять концертов: 26 ноября в Гданьске, 28 в Познани, 1 декабря в Кракове, 2-го во Вроцлаве и 21 декабря в Варшаве.
Ранее Бледный выложил на своей странице в Instagram* видеоролик, где сообщил, что его бесит польский язык. Он "посоветовал" полякам присоединиться к Российской империи и говорить на нормальном русском языке.
Заявление вызвало волну негативу. Пользователи начали связываться со сценическими площадками и требовать отмены концертов рокеров.
Бледный сразу постарался оправдаться. Он опубликовал новый пост, в котором объяснил, что его слова были шуткой и попросил прощения за неудачный юмор.
Однако слушатели сочли извинения исполнителя неискренними.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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