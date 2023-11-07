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Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России - РИА Новости, 07.11.2023
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Шоубиз
 
13:22 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/shutki-1907859094.html
Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России
Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России - РИА Новости, 07.11.2023
Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России
Украинский певец, лидер рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России во время гастролей Польше, о чем сообщил на своей странице РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:22
2023-11-07T13:22
шоубиз
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российская империя
польша
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинский певец, лидер рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России во время гастролей Польше, о чем сообщил на своей странице в Instagram*.Музыкант разместил видео со словами, что его бесит польский язык. Затем Бледный в ироничной форме "посоветовал" полякам присоединиться к Российской империи и говорить на нормальном русском языке.Слова рокера вызвали волну недовольства в Сети, после чего он поспешил оправдаться.Бледный разместил новый ролик в сторис, в котором заверил поклонников, что просто пошутил, но его неправильно поняли. "Когда я выкладывал это видео, мне казалось что этот прикол считывался вот так (по щелчку пальцев - ред.), потому что очевидно, что это толстенный рофл", — объяснил артист.По данным рейтинга Spotify, группа "Пошлая Молли" входила в список самых прослушиваемых в России в 2021 году наряду с такими коллективами, как "Король и Шут", "Кино" и другими. После начала СВО музыканты заявили о совей поддержке Украине, и их популярность в России резко упала. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, российская империя, польша, украина, новости шоу-бизнеса, король и шут
Шоубиз, Россия, Российская империя, Польша, Украина, Новости шоу-бизнеса, Король и Шут
Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России

Лидер группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России

© Фото : Соцсети музыкантаКирилл Бледный
Кирилл Бледный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Соцсети музыканта
Кирилл Бледный
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинский певец, лидер рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России во время гастролей Польше, о чем сообщил на своей странице в Instagram*.
Музыкант разместил видео со словами, что его бесит польский язык. Затем Бледный в ироничной форме "посоветовал" полякам присоединиться к Российской империи и говорить на нормальном русском языке.
Слова рокера вызвали волну недовольства в Сети, после чего он поспешил оправдаться.
Бледный разместил новый ролик в сторис, в котором заверил поклонников, что просто пошутил, но его неправильно поняли.
© Соцсети музыкантаСкриншот из соцсетей Кирилла Бледного
Скриншот из соцсетей Кирилла Бледного
© Соцсети музыканта
Скриншот из соцсетей Кирилла Бледного
«
"Когда я выкладывал это видео, мне казалось что этот прикол считывался вот так (по щелчку пальцев - ред.), потому что очевидно, что это толстенный рофл", — объяснил артист.
По данным рейтинга Spotify, группа "Пошлая Молли" входила в список самых прослушиваемых в России в 2021 году наряду с такими коллективами, как "Король и Шут", "Кино" и другими.
После начала СВО музыканты заявили о совей поддержке Украине, и их популярность в России резко упала.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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