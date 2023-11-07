https://ria.ru/20231107/shutki-1907859094.html

Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России

Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России - РИА Новости, 07.11.2023

Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России

Украинский певец, лидер рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России во время гастролей Польше, о чем сообщил на своей странице РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:22

2023-11-07T13:22

2023-11-07T13:22

шоубиз

россия

российская империя

польша

украина

новости шоу-бизнеса

король и шут

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907853093_0:10:960:550_1920x0_80_0_0_07ecb982b4988d129e870b8cd1cc50c0.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинский певец, лидер рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России во время гастролей Польше, о чем сообщил на своей странице в Instagram*.Музыкант разместил видео со словами, что его бесит польский язык. Затем Бледный в ироничной форме "посоветовал" полякам присоединиться к Российской империи и говорить на нормальном русском языке.Слова рокера вызвали волну недовольства в Сети, после чего он поспешил оправдаться.Бледный разместил новый ролик в сторис, в котором заверил поклонников, что просто пошутил, но его неправильно поняли. "Когда я выкладывал это видео, мне казалось что этот прикол считывался вот так (по щелчку пальцев - ред.), потому что очевидно, что это толстенный рофл", — объяснил артист.По данным рейтинга Spotify, группа "Пошлая Молли" входила в список самых прослушиваемых в России в 2021 году наряду с такими коллективами, как "Король и Шут", "Кино" и другими. После начала СВО музыканты заявили о совей поддержке Украине, и их популярность в России резко упала. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230523/loboda-1873711912.html

россия

российская империя

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, российская империя, польша, украина, новости шоу-бизнеса, король и шут