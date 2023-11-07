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Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России
Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России - РИА Новости, 07.11.2023
Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России
Украинский певец, лидер рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России во время гастролей Польше, о чем сообщил на своей странице РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:22
2023-11-07T13:22
2023-11-07T13:22
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинский певец, лидер рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России во время гастролей Польше, о чем сообщил на своей странице в Instagram*.Музыкант разместил видео со словами, что его бесит польский язык. Затем Бледный в ироничной форме "посоветовал" полякам присоединиться к Российской империи и говорить на нормальном русском языке.Слова рокера вызвали волну недовольства в Сети, после чего он поспешил оправдаться.Бледный разместил новый ролик в сторис, в котором заверил поклонников, что просто пошутил, но его неправильно поняли. "Когда я выкладывал это видео, мне казалось что этот прикол считывался вот так (по щелчку пальцев - ред.), потому что очевидно, что это толстенный рофл", — объяснил артист.По данным рейтинга Spotify, группа "Пошлая Молли" входила в список самых прослушиваемых в России в 2021 году наряду с такими коллективами, как "Король и Шут", "Кино" и другими. После начала СВО музыканты заявили о совей поддержке Украине, и их популярность в России резко упала. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская империя, польша, украина, новости шоу-бизнеса, король и шут
Шоубиз, Россия, Российская империя, Польша, Украина, Новости шоу-бизнеса, Король и Шут
Украинский певец опозорился в Польше шуткой о России
Лидер группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинский певец, лидер рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный опозорился неудачной шуткой о России во время гастролей Польше, о чем сообщил на своей странице в Instagram*.
Музыкант разместил видео со словами, что его бесит польский язык. Затем Бледный в ироничной форме "посоветовал" полякам присоединиться к Российской империи
и говорить на нормальном русском языке.
Слова рокера вызвали волну недовольства в Сети, после чего он поспешил оправдаться.
Бледный разместил новый ролик в сторис, в котором заверил поклонников, что просто пошутил, но его неправильно поняли.
«
"Когда я выкладывал это видео, мне казалось что этот прикол считывался вот так (по щелчку пальцев - ред.), потому что очевидно, что это толстенный рофл", — объяснил артист.
По данным рейтинга Spotify, группа "Пошлая Молли" входила
в список самых прослушиваемых в России в 2021 году наряду с такими коллективами, как "Король и Шут", "Кино" и другими.
После начала СВО музыканты заявили о совей поддержке Украине, и их популярность в России резко упала.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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