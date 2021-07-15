https://ria.ru/20210715/morgenshtern-1741352714.html

Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России

Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России - РИА Новости, 15.07.2021

Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России

Spotify назвал, какие певцы, певицы и группы стали самыми прослушиваемыми в России, сообщает пресс-служба сервиса. Стриминговая платформа подвела итоги года... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:09

2021-07-15T12:09

2021-07-15T12:09

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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новости культуры

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Spotify назвал, какие певцы, певицы и группы стали самыми прослушиваемыми в России, сообщает пресс-служба сервиса. Стриминговая платформа подвела итоги года работы в РФ. Самым популярным исполнителем, по версии стриминга, стал Моргенштерн, а исполнительницей — Алена Швец. Среди музыкальных коллективов лидирует южнокорейский бойбэнд BTS. Кроме Моргенштерна, в топ популярных у россиян исполнителей попали Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж. Пользователям также нравится творчество певиц Билли Айлиш, Арианы Гранде, Доры, Zivert и Земфиры. Помимо кей-поп команды BTS, популярностью у слушателей также пользовались группы Miyagi & Andy Panda, "Король и Шут", "Пошлой Молли", "Порнофильмы", "Кино", "Нервы" и "Кис-кис".В десятку самых прослушиваемых треков попали Slava Marlow с "Снова я напиваюсь", kizaru с композицией "Дежавю", а также Моргенштерн и его Cristal & Мoёt."Born to trap" kizaru — самый прослушиваемый альбом. На втором месте "Yamakasi" Miyagi & Andy Panda с альбомом Yamakasi, а третьем третьем — "Ghetto Garden" Mayot.Ранее сообщалось, что Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify.

https://ria.ru/20210211/muzyka-1596859832.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), spotify, музыка, новости культуры