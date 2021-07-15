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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210715/morgenshtern-1741352714.html
Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России
Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России - РИА Новости, 15.07.2021
Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России
Spotify назвал, какие певцы, певицы и группы стали самыми прослушиваемыми в России, сообщает пресс-служба сервиса. Стриминговая платформа подвела итоги года... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:09
2021-07-15T12:09
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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музыка
новости культуры
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Spotify назвал, какие певцы, певицы и группы стали самыми прослушиваемыми в России, сообщает пресс-служба сервиса. Стриминговая платформа подвела итоги года работы в РФ. Самым популярным исполнителем, по версии стриминга, стал Моргенштерн, а исполнительницей — Алена Швец. Среди музыкальных коллективов лидирует южнокорейский бойбэнд BTS. Кроме Моргенштерна, в топ популярных у россиян исполнителей попали Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж. Пользователям также нравится творчество певиц Билли Айлиш, Арианы Гранде, Доры, Zivert и Земфиры. Помимо кей-поп команды BTS, популярностью у слушателей также пользовались группы Miyagi &amp; Andy Panda, "Король и Шут", "Пошлой Молли", "Порнофильмы", "Кино", "Нервы" и "Кис-кис".В десятку самых прослушиваемых треков попали Slava Marlow с "Снова я напиваюсь", kizaru с композицией "Дежавю", а также Моргенштерн и его Cristal &amp; Мoёt."Born to trap" kizaru — самый прослушиваемый альбом. На втором месте "Yamakasi" Miyagi &amp; Andy Panda с альбомом Yamakasi, а третьем третьем — "Ghetto Garden" Mayot.Ранее сообщалось, что Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), spotify, музыка, новости культуры
12:09 15.07.2021
 

Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Spotify назвал, какие певцы, певицы и группы стали самыми прослушиваемыми в России, сообщает пресс-служба сервиса. Стриминговая платформа подвела итоги года работы в РФ.
Самым популярным исполнителем, по версии стриминга, стал Моргенштерн, а исполнительницей — Алена Швец. Среди музыкальных коллективов лидирует южнокорейский бойбэнд BTS.
Кроме Моргенштерна, в топ популярных у россиян исполнителей попали Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж.
Пользователям также нравится творчество певиц Билли Айлиш, Арианы Гранде, Доры, Zivert и Земфиры.
Помимо кей-поп команды BTS, популярностью у слушателей также пользовались группы Miyagi & Andy Panda, "Король и Шут", "Пошлой Молли", "Порнофильмы", "Кино", "Нервы" и "Кис-кис".
В десятку самых прослушиваемых треков попали Slava Marlow с "Снова я напиваюсь", kizaru с композицией "Дежавю", а также Моргенштерн и его Cristal & Мoёt.
"Born to trap" kizaru — самый прослушиваемый альбом. На втором месте "Yamakasi" Miyagi & Andy Panda с альбомом Yamakasi, а третьем третьем — "Ghetto Garden" Mayot.
Ранее сообщалось, что Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify.
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)SpotifyМузыкаНовости культуры
 
 
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