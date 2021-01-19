https://ria.ru/20210119/drake-1593674743.html

Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify

Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify

Рэпер Дрейк из Торонто стал первым исполнителем, преодолевшим рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на сервисе Spotify. Об этом сообщается в твиттере Chart Data. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:00

2021-01-19T15:00

2021-01-19T15:00

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дрейк

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новости культуры

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Рэпер Дрейк из Торонто стал первым исполнителем, преодолевшим рубеж в 50 миллиардов прослушиваний на сервисе Spotify. Об этом сообщается в твиттере Chart Data.Дрейк стал первым в истории музыкантом, которому удалось достичь такого результата.Сайт ChartMasters подтвердил эту информацию, подсчитав, что у исполнителя всего 35,7 миллиарда прослушиваний его собственных треков и еще 14,3 миллиарда — песен, в записи которых он принимал участие. В общей сложности получается чуть больше 50 миллиардов.Один только его трек "God’s plan" (2018) пользователи прослушали 1,67 миллиарда раз.Сам рэпер также поделился этой новостью в своем твиттере.Следующий его альбом "Certified lover boy” выйдет в 2021 году.

https://ria.ru/20200615/1572943155.html

торонто

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

spotify, шоу-бизнес, дрейк, музыка, новости культуры, торонто