https://ria.ru/20231108/onkoskrining-1908179354.html
Костромская область планирует закупить новое оборудование для онкоскрининга
Костромская область планирует закупить новое оборудование для онкоскрининга - РИА Новости, 08.11.2023
Костромская область планирует закупить новое оборудование для онкоскрининга
Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил закупить дополнительное оборудование для увеличения числа онкоскрининга в регионе, сообщает... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T16:01
2023-11-08T16:01
2023-11-08T16:01
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КОСТРОМА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил закупить дополнительное оборудование для увеличения числа онкоскрининга в регионе, сообщает обладминистрация. Сообщается, что в среду на оперативном совещании в администрации региона обсуждался вопрос развития медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. "Совершенствование онкологической службы определено губернатором Сергеем Ситниковым в числе приоритетов развития системы здравоохранения региона. Реализуется комплекс мер для повышения доступности и качества обследований и специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Для решения поставленных задач сегодня в Костромской области сформирована трехуровневая система оказания помощи онкологическим больным. Это первичные кабинеты в муниципалитетах, центры амбулаторной онкологической помощи в Костроме, Шарье и Галиче, а также учреждения, оказывающие высокотехнологичную специализированную помощь. Основным учреждением, оказывающим специализированную помощь пациентам с онкологией, является Костромской клинический онкологический диспансер, начавший работать в июне 2021 года. Проект реализован благодаря участию региона в президентском национальном проекте "Здравоохранение". Сергей Ситников лично проводил рабочие встречи в правительстве РФ и профильных министерствах по вопросу строительства онкоцентра, подчеркивает обладминистрация. В ноябре мобильная бригада онкологического диспансера совершила первый выезд в районы области с целью диагностики у местных жителей онкопатологий. По итогам 2022 года регион достиг всех плановых значений в рамках программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, подчеркивает областная администрация. Выросло раннее выявление заболеваний, снизилась смертность больных, увеличилось количество прошедших лечение и обследования. Так, до 58,7% выросла доля злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях. "Для увеличения доли выявленных злокачественных новообразований на ранней стадии принято решение об увеличении числа специализированных скринингов. В частности, будет оснащена лаборатория в Шарье, приобретен дополнительный анализатор в Костроме. Кроме того, рассматривается вопрос о закупке дополнительного диагностического оборудования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231107/proizvodstvo-1907978732.html
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костромская область, кострома, россия, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Кострома, Россия, Сергей Ситников
КОСТРОМА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил закупить дополнительное оборудование для увеличения числа онкоскрининга в регионе, сообщает обладминистрация.
Сообщается, что в среду на оперативном совещании в администрации региона обсуждался вопрос развития медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.
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"Совершенствование онкологической службы определено губернатором Сергеем Ситниковым в числе приоритетов развития системы здравоохранения региона. Реализуется комплекс мер для повышения доступности и качества обследований и специализированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Для решения поставленных задач сегодня в Костромской области сформирована трехуровневая система оказания помощи онкологическим больным. Это первичные кабинеты в муниципалитетах, центры амбулаторной онкологической помощи в Костроме
, Шарье и Галиче, а также учреждения, оказывающие высокотехнологичную специализированную помощь.
Основным учреждением, оказывающим специализированную помощь пациентам с онкологией, является Костромской клинический онкологический диспансер, начавший работать в июне 2021 года. Проект реализован благодаря участию региона в президентском национальном проекте "Здравоохранение". Сергей Ситников лично проводил рабочие встречи в правительстве РФ
и профильных министерствах по вопросу строительства онкоцентра, подчеркивает обладминистрация. В ноябре мобильная бригада онкологического диспансера совершила первый выезд в районы области с целью диагностики у местных жителей онкопатологий.
По итогам 2022 года регион достиг всех плановых значений в рамках программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, подчеркивает областная администрация. Выросло раннее выявление заболеваний, снизилась смертность больных, увеличилось количество прошедших лечение и обследования. Так, до 58,7% выросла доля злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях.
"Для увеличения доли выявленных злокачественных новообразований на ранней стадии принято решение об увеличении числа специализированных скринингов. В частности, будет оснащена лаборатория в Шарье, приобретен дополнительный анализатор в Костроме. Кроме того, рассматривается вопрос о закупке дополнительного диагностического оборудования", - говорится в сообщении.
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