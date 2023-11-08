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Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений - РИА Новости, 08.11.2023
Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
Минувший октябрь оказался самым теплым за всю историю наблюдений в мире, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus. РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T06:43
2023-11-08T06:43
2023-11-08T14:55
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минувший октябрь оказался самым теплым за всю историю наблюдений в мире, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus."Октябрь <…> был самым теплым <…> со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,85 градуса выше средней температуры в октябре в период с 1991 по 2020 год и на 0,4 градуса выше, чем в предыдущем самом теплом октябре 2019 года", — говорится в заявлении.Кроме того, была зафиксирована и рекордная для октября средняя температура верхних слоев вод Атлантического океана — 20,79 градуса.Как отмечала Всемирная метеорологическая организация ООН, 2023-й пока что обещает стать самым теплым годом за всю историю наблюдений — в последние месяцы обновилось множество температурных рекордов.ВМО также прогнозирует, что в следующие пять лет глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней. Этому будут способствовать как антропогенный фактор (то есть парниковые газы), так и естественный — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Дело в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо, наоборот, поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.
https://ria.ru/20230802/okean-1887369407.html
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климат, атлантический океан, оон, в мире
Климат, Атлантический океан, ООН, В мире
Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
Copernicus: октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Минувший октябрь оказался самым теплым за всю историю наблюдений в мире, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus
.
"Октябрь <…> был самым теплым <…> со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,85 градуса выше средней температуры в октябре в период с 1991 по 2020 год и на 0,4 градуса выше, чем в предыдущем самом теплом октябре 2019 года", — говорится в заявлении.
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Кроме того, была зафиксирована и рекордная для октября средняя температура верхних слоев вод Атлантического океана
— 20,79 градуса.
Как отмечала Всемирная метеорологическая организация ООН
, 2023-й пока что обещает стать самым теплым годом за всю историю наблюдений — в последние месяцы обновилось множество температурных рекордов.
ВМО также прогнозирует, что в следующие пять лет глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней. Этому будут способствовать как антропогенный фактор (то есть парниковые газы), так и естественный — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Это явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Дело в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо, наоборот, поток идет из океана в атмосферу. Процесс смены фаз начался этим летом.
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