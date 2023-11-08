https://ria.ru/20231108/odessa-1908106662.html

Балицкий заявил, что Одессу и Киев освободят

Балицкий заявил, что Одессу и Киев освободят - РИА Новости, 08.11.2023

Балицкий заявил, что Одессу и Киев освободят

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Одесса и Киев будут освобождены в ходе спецоперации. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:32

2023-11-08T11:32

2023-11-08T11:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

украина

евгений балицкий

одесса

киев

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Одесса и Киев будут освобождены в ходе спецоперации. В среду в Совете Федерации состоялась торжественная церемония вручения "Мечей Победы" городам Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почетного звания РФ "Город воинской славы". Памятные клинки по традиции вручают на вечное хранение городам, которым присвоено такое звание. Губернатор Запорожской области в рамках церемонии подчеркнул, что сегодня "свершилась историческая справедливость", напомнил про доблесть бойцов в годы Великой Отечественной войны и отметил большой вклад города Мелитополя в Победу. "И сегодня такие же ребята освобождают нашу землю, которые верят в то, что мы победим. И мы, безусловно, должны победить, потому что еще многие города Украины - той Украины, которую мы знаем - ждут освобождения. И ждут справедливого звания, потому что в Украине много было на тот момент, городов, которые заслуживают этого: мы освободим Одессу – город-герой, мы освободим Киев. Это наши города… Мы знаем, что освобождение будет", - заявил Балицкий на церемонии. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, сегодняшнее значимое событие "войдет в летопись не только Мариуполя, но и всего Донбасса". "Сейчас в Мариуполе совершают подвиг уже строители, которые выполняют задачу сделать город еще лучше, чем он был до того, когда он был разрушен украинским режимом. Со всем справимся, все получится… Это наш город, русский город - никто у нас этого не отнимет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899634060.html

https://ria.ru/20230502/odessa-1869058241.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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