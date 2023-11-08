https://ria.ru/20231108/obstrell-1908147047.html

При обстреле города Валуйки Белгородской области повредили пять домов

При обстреле города Валуйки Белгородской области повредили пять домов - РИА Новости, 08.11.2023

При обстреле города Валуйки Белгородской области повредили пять домов

Пять домов и два автомобиля повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Валуйки, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:27

2023-11-08T14:27

2023-11-08T14:34

специальная военная операция на украине

валуйки

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 ноя – РИА Новости. Пять домов и два автомобиля повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Валуйки, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сегодня под обстрел ВСУ попал город Валуйки. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены 2 частных жилых дома, также осколками посечены еще 3 дома и 2 автомобиля", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, оперативные и аварийные службы находятся на месте, подомовой обход продолжается. Город Валуйки находится примерно в 30 километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

валуйки

белгородская область

украина

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валуйки, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины