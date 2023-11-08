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При обстреле города Валуйки Белгородской области повредили пять домов
При обстреле города Валуйки Белгородской области повредили пять домов - РИА Новости, 08.11.2023
При обстреле города Валуйки Белгородской области повредили пять домов
Пять домов и два автомобиля повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Валуйки, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:27
2023-11-08T14:27
2023-11-08T14:34
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валуйки
белгородская область
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 ноя – РИА Новости. Пять домов и два автомобиля повреждены в результате обстрела со стороны Украины города Валуйки, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Сегодня под обстрел ВСУ попал город Валуйки. По предварительной информации, пострадавших нет. Сильно повреждены 2 частных жилых дома, также осколками посечены еще 3 дома и 2 автомобиля", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, оперативные и аварийные службы находятся на месте, подомовой обход продолжается. Город Валуйки находится примерно в 30 километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
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валуйки, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Валуйки, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле города Валуйки Белгородской области повредили пять домов
Гладков: при обстреле города Валуйки Белгородской области повредили пять домов