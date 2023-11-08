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При обстреле Горловки пострадал мужчина
При обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 08.11.2023
При обстреле Горловки пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки кассетными снарядами со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:19
2023-11-08T15:19
2023-11-08T15:19
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки кассетными снарядами со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 ноября по состоянию на 15.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): - по улице Макара Мазая, 25 ранен мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 11.40 выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Горловке. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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донецк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка
При обстреле Горловки пострадал мужчина
СЦКК: при обстреле Горловки мирный житель получил ранения