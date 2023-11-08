https://ria.ru/20231108/nazarbaev-1908112439.html
В Кремле полагают, что Путин не увидится с Назарбаевым в этот визит
В Кремле полагают, что Путин не увидится с Назарбаевым в этот визит - РИА Новости, 08.11.2023
В Кремле полагают, что Путин не увидится с Назарбаевым в этот визит
Весьма насыщенная программа ожидается у президента России Владимира Путина в ходе визита в Казахстан, на этот раз он вряд ли успеет встретиться с первым... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T12:03
2023-11-08T12:03
2023-11-08T12:19
казахстан
политика
россия
нурсултан назарбаев
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156281/30/1562813050_0:0:2470:1390_1920x0_80_0_0_b2910b81fb236d729a2adcbbc9c5324e.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Весьма насыщенная программа ожидается у президента России Владимира Путина в ходе визита в Казахстан, на этот раз он вряд ли успеет встретиться с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщила ранее пресс-служба Кремля."На этот раз президент вряд ли успеет нанести визит к Назарбаеву в силу как раз насыщенности программы", - ответил Песков журналистам. Он рассказал, что в ходе визита будет беседа в узком составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, затем последуют "обстоятельные российско-казахстанские переговоры", по результатам которых состоится подписание документов."Два президента сделают совместное заявление для СМИ. Будет также дан президентом Токаевым официальный прием от своего имени в честь гостя из России. Также очень важный пункт в программе визита - это совместное участие двух президентов в пленарном заседании XI форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в режиме видеоконференции они примут участие. Поэтому все это будет в течение одного дня в четверг в ходе весьма и весьма насыщенной программы", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20231108/partnerstvo-1908045122.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156281/30/1562813050_0:0:2470:1854_1920x0_80_0_0_797b953702e53852df7f78de041d8cbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, политика, россия, нурсултан назарбаев, владимир путин, дмитрий песков
Казахстан, Политика, Россия, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле полагают, что Путин не увидится с Назарбаевым в этот визит
Песков: Путин вряд ли успеет навестить Назарбаева из-за насыщенности программы
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Весьма насыщенная программа ожидается у президента России Владимира Путина в ходе визита в Казахстан, на этот раз он вряд ли успеет встретиться с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"На этот раз президент вряд ли успеет нанести визит к Назарбаеву в силу как раз насыщенности программы", - ответил Песков журналистам. Он рассказал, что в ходе визита будет беседа в узком составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым
, затем последуют "обстоятельные российско-казахстанские переговоры", по результатам которых состоится подписание документов.
"Два президента сделают совместное заявление для СМИ. Будет также дан президентом Токаевым официальный прием от своего имени в честь гостя из России. Также очень важный пункт в программе визита - это совместное участие двух президентов в пленарном заседании XI форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в режиме видеоконференции они примут участие. Поэтому все это будет в течение одного дня в четверг в ходе весьма и весьма насыщенной программы", - рассказал Песков.
Путин рассказал о принципах партнерства России и Казахстана