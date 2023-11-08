https://ria.ru/20231108/nazarbaev-1908112439.html

В Кремле полагают, что Путин не увидится с Назарбаевым в этот визит

В Кремле полагают, что Путин не увидится с Назарбаевым в этот визит - РИА Новости, 08.11.2023

В Кремле полагают, что Путин не увидится с Назарбаевым в этот визит

Весьма насыщенная программа ожидается у президента России Владимира Путина в ходе визита в Казахстан, на этот раз он вряд ли успеет встретиться с первым... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T12:03

2023-11-08T12:03

2023-11-08T12:19

казахстан

политика

россия

нурсултан назарбаев

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Весьма насыщенная программа ожидается у президента России Владимира Путина в ходе визита в Казахстан, на этот раз он вряд ли успеет встретиться с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин 9 ноября посетит с официальным визитом Казахстан, сообщила ранее пресс-служба Кремля."На этот раз президент вряд ли успеет нанести визит к Назарбаеву в силу как раз насыщенности программы", - ответил Песков журналистам. Он рассказал, что в ходе визита будет беседа в узком составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, затем последуют "обстоятельные российско-казахстанские переговоры", по результатам которых состоится подписание документов."Два президента сделают совместное заявление для СМИ. Будет также дан президентом Токаевым официальный прием от своего имени в честь гостя из России. Также очень важный пункт в программе визита - это совместное участие двух президентов в пленарном заседании XI форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в режиме видеоконференции они примут участие. Поэтому все это будет в течение одного дня в четверг в ходе весьма и весьма насыщенной программы", - рассказал Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, политика, россия, нурсултан назарбаев, владимир путин, дмитрий песков