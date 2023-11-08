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"Худеем по-умному". Ученые предложили лечить ожирение, воздействуя на мозг - РИА Новости, 08.11.2023
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Наука
 
07:00 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/nauka-1907844867.html
"Худеем по-умному". Ученые предложили лечить ожирение, воздействуя на мозг
"Худеем по-умному". Ученые предложили лечить ожирение, воздействуя на мозг - РИА Новости, 08.11.2023
"Худеем по-умному". Ученые предложили лечить ожирение, воздействуя на мозг
Ученые СГМУ разработали новый метод лечения ожирения у детей на основе использования технологии электромагнитных воздействий на регуляторные процессы головного... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T07:00
2023-11-08T07:00
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
саратов
саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)
похудение
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Ученые СГМУ разработали новый метод лечения ожирения у детей на основе использования технологии электромагнитных воздействий на регуляторные процессы головного мозга. Результаты опубликованы в журнале Russian Open Medical Journal.В Саратовском государственном медицинском университете им. В. И. Разумовского (СГМУ) провели исследование, которое показало, что применение транскраниальной магнитотерапии (ТкМТ) в сочетании с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) у мальчиков с ожирением привело к повышению гормонов, которые были снижены( тестостерон, β-эндорфин), а также к снижению повышенных уровней гормонов. Это способствовало потере аппетита и массы тела.На сегодняшний день проблема ожирения стала глобальной: число людей с избыточной массой тела постоянно растет. Ученые указывают на то, что ожирение в детском возрасте усугубляется в период пубертата, а у взрослых приводит к ранней инвалидизации и смертности. По их словам, основная причина – современный образ жизни (изобилие продуктов с высоким содержанием сахара, фастфуд, гиподинамия и пр).Ожирение признано заболеванием, при котором резко возрастает потребность в пище, нарушается пищевое поведение – человек может заедать стрессы, увеличивать прием пищи в вечернее и ночное время, есть за компанию. Основой терапии является изменение образа жизни и характера питания.Однако, как утверждают саратовские ученые, зачастую подобных мер бывает недостаточно. "Учитывая большую заинтересованность гипоталамо-гипофизарной системы в регуляции процессов голода и насыщения, перспективным является использование аппаратных методов воздействия на данные структуры мозга различными потенциалами, способствующими снижению аппетита и нормализации пищевого поведения", – отметила профессор кафедры пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии СГМУ Нина Болотова.При этом она пояснила, что к технологиям неинвазивной стимуляции головного мозга относят транскраниальную магнитотерапию(ТкМТ), транскраниальную электростимуляцию (ТЭС) и их сочетание.Как сообщила пресс-служба вуза, методика транскраниального воздействия на определенные структуры головного мозга, отвечающие за аппетит, реализуется с помощью аппаратов, которые создают бегущее магнитное поле в сочетании с электростимуляцией. Аппараты разработаны совместно с отечественным производителем (г. Саратов)."Наши методики лечения ожирения с помощью аппаратной техники в сочетании с диетотерапией приводят к значительному улучшению метаболизма и снижению веса у больных", – резюмировала профессор.В настоящее время ученые продолжают данное исследование в рамках внутреннего гранта СГМУ.
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, саратов, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), похудение, здоровье - общество
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Саратов, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ), Похудение, Здоровье - Общество

"Худеем по-умному". Ученые предложили лечить ожирение, воздействуя на мозг

© iStock.com / luaevaРебенок на электроэнцефалографии
Ребенок на электроэнцефалографии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© iStock.com / luaeva
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МОСКВА, 8 ноя РИА Новости. Ученые СГМУ разработали новый метод лечения ожирения у детей на основе использования технологии электромагнитных воздействий на регуляторные процессы головного мозга. Результаты опубликованы в журнале Russian Open Medical Journal.
В Саратовском государственном медицинском университете им. В. И. Разумовского (СГМУ) провели исследование, которое показало, что применение транскраниальной магнитотерапии (ТкМТ) в сочетании с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) у мальчиков с ожирением привело к повышению гормонов, которые были снижены( тестостерон, β-эндорфин), а также к снижению повышенных уровней гормонов. Это способствовало потере аппетита и массы тела.
На сегодняшний день проблема ожирения стала глобальной: число людей с избыточной массой тела постоянно растет. Ученые указывают на то, что ожирение в детском возрасте усугубляется в период пубертата, а у взрослых приводит к ранней инвалидизации и смертности. По их словам, основная причина – современный образ жизни (изобилие продуктов с высоким содержанием сахара, фастфуд, гиподинамия и пр).
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Ожирение признано заболеванием, при котором резко возрастает потребность в пище, нарушается пищевое поведение – человек может заедать стрессы, увеличивать прием пищи в вечернее и ночное время, есть за компанию. Основой терапии является изменение образа жизни и характера питания.
Однако, как утверждают саратовские ученые, зачастую подобных мер бывает недостаточно. "Учитывая большую заинтересованность гипоталамо-гипофизарной системы в регуляции процессов голода и насыщения, перспективным является использование аппаратных методов воздействия на данные структуры мозга различными потенциалами, способствующими снижению аппетита и нормализации пищевого поведения", – отметила профессор кафедры пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии СГМУ Нина Болотова.
При этом она пояснила, что к технологиям неинвазивной стимуляции головного мозга относят транскраниальную магнитотерапию(ТкМТ), транскраниальную электростимуляцию (ТЭС) и их сочетание.
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Как сообщила пресс-служба вуза, методика транскраниального воздействия на определенные структуры головного мозга, отвечающие за аппетит, реализуется с помощью аппаратов, которые создают бегущее магнитное поле в сочетании с электростимуляцией. Аппараты разработаны совместно с отечественным производителем (г. Саратов).
"Наши методики лечения ожирения с помощью аппаратной техники в сочетании с диетотерапией приводят к значительному улучшению метаболизма и снижению веса у больных", – резюмировала профессор.
В настоящее время ученые продолжают данное исследование в рамках внутреннего гранта СГМУ.
 
НаукаРоссияНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСаратовСаратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ)ПохудениеЗдоровье - Общество
 
 
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