https://ria.ru/20231108/natsproekt-1908158424.html
Шадаев рассказал о нацпроекте "Экономика данных"
Шадаев рассказал о нацпроекте "Экономика данных" - РИА Новости, 08.11.2023
Шадаев рассказал о нацпроекте "Экономика данных"
Обсуждение нацпроекта "Экономика данных" пройдёт в правительстве в ближайшее время на стратегической сессии, планируется рассмотреть содержание этой... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T15:00
2023-11-08T15:00
2023-11-08T15:00
экономика
технологии
максут шадаев
россия
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_769ac93a998783e29153c6a739591f55.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обсуждение нацпроекта "Экономика данных" пройдёт в правительстве в ближайшее время на стратегической сессии, планируется рассмотреть содержание этой госпрограммы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на пленарном заседании форума Finopolis. В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект формирования экономики данных на период до 2030 года. "У нас президентом дано поручение с 2025 года перезапустить нацпроект, который у нас сейчас называется "Цифровая экономика", даже название другое — это будет национальный проект "Экономика данных"… Мы в ближайшее время на стратегической сессии (правительства - ред.) рассмотрим уже содержание этой госпрограммы", - сказал Шадаев. Он отметил, что планируется обсудить основные мероприятия, финансирование, а также конкретные регуляторные механизмы. "В 2024 году мы будем готовиться, чтобы ее запустить", - заключил министр. Нацпроект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования. Ранее Шадаев говорил, что до конца ноября планируется провести стратегическую сессию в правительстве для обсуждения основных приоритетов и параметров программы, а до середины следующего года её должны будут утвердить. Он отметил, что программа будет включать в себя задачи, связанные с организацией инфраструктуры, видеонаблюдением, "умным" транспортом, автономными беспилотниками, а также задачи, связанные с квантовыми вычислениями, и другие, будет иметь "и практический характер, и серьезный прорывной научный приоритет".
https://ria.ru/20231108/mintsifry-1908152559.html
https://ria.ru/20230119/chernyshenko-1845934339.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_854a520443f248cf22bff6fcfc75eaf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, максут шадаев, россия, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Технологии, Максут Шадаев, Россия, Владимир Путин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Шадаев рассказал о нацпроекте "Экономика данных"
Шадаев анонсировал обсуждение нацпроекта "Экономика данных" в ближайшее время
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обсуждение нацпроекта "Экономика данных" пройдёт в правительстве в ближайшее время на стратегической сессии, планируется рассмотреть содержание этой госпрограммы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на пленарном заседании форума Finopolis.
В сентябре президент РФ Владимир Путин
поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект формирования экономики данных на период до 2030 года.
Минцифры планирует проверять геоинформационные системы
"У нас президентом дано поручение с 2025 года перезапустить нацпроект, который у нас сейчас называется "Цифровая экономика", даже название другое — это будет национальный проект "Экономика данных"… Мы в ближайшее время на стратегической сессии (правительства - ред.) рассмотрим уже содержание этой госпрограммы", - сказал Шадаев.
Он отметил, что планируется обсудить основные мероприятия, финансирование, а также конкретные регуляторные механизмы. "В 2024 году мы будем готовиться, чтобы ее запустить", - заключил министр.
Нацпроект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.
Ранее Шадаев говорил, что до конца ноября планируется провести стратегическую сессию в правительстве для обсуждения основных приоритетов и параметров программы, а до середины следующего года её должны будут утвердить. Он отметил, что программа будет включать в себя задачи, связанные с организацией инфраструктуры, видеонаблюдением, "умным" транспортом, автономными беспилотниками, а также задачи, связанные с квантовыми вычислениями, и другие, будет иметь "и практический характер, и серьезный прорывной научный приоритет".
Чернышенко заявил о перевыполнении планов по программе "Цифровая экономика"