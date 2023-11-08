https://ria.ru/20231108/natsproekt-1908158424.html

Шадаев рассказал о нацпроекте "Экономика данных"

Шадаев рассказал о нацпроекте "Экономика данных" - РИА Новости, 08.11.2023

Шадаев рассказал о нацпроекте "Экономика данных"

Обсуждение нацпроекта "Экономика данных" пройдёт в правительстве в ближайшее время на стратегической сессии, планируется рассмотреть содержание этой... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T15:00

2023-11-08T15:00

2023-11-08T15:00

экономика

технологии

максут шадаев

россия

владимир путин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Обсуждение нацпроекта "Экономика данных" пройдёт в правительстве в ближайшее время на стратегической сессии, планируется рассмотреть содержание этой госпрограммы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на пленарном заседании форума Finopolis. В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект формирования экономики данных на период до 2030 года. "У нас президентом дано поручение с 2025 года перезапустить нацпроект, который у нас сейчас называется "Цифровая экономика", даже название другое — это будет национальный проект "Экономика данных"… Мы в ближайшее время на стратегической сессии (правительства - ред.) рассмотрим уже содержание этой госпрограммы", - сказал Шадаев. Он отметил, что планируется обсудить основные мероприятия, финансирование, а также конкретные регуляторные механизмы. "В 2024 году мы будем готовиться, чтобы ее запустить", - заключил министр. Нацпроект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования. Ранее Шадаев говорил, что до конца ноября планируется провести стратегическую сессию в правительстве для обсуждения основных приоритетов и параметров программы, а до середины следующего года её должны будут утвердить. Он отметил, что программа будет включать в себя задачи, связанные с организацией инфраструктуры, видеонаблюдением, "умным" транспортом, автономными беспилотниками, а также задачи, связанные с квантовыми вычислениями, и другие, будет иметь "и практический характер, и серьезный прорывной научный приоритет".

https://ria.ru/20231108/mintsifry-1908152559.html

https://ria.ru/20230119/chernyshenko-1845934339.html

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экономика, технологии, максут шадаев, россия, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)