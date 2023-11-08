https://ria.ru/20231108/nato-1908271397.html

НАТО заявила, что обсуждает с Украиной права нацменьшинств

НАТО заявила, что обсуждает с Украиной права нацменьшинств - РИА Новости, 08.11.2023

НАТО заявила, что обсуждает с Украиной права нацменьшинств

В НАТО со всей серьезностью относятся к обеспокоенности Венгрии соблюдением прав венгерского меньшинства на Украине, обсуждают эти вопросы с Киевом, в том числе РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T21:44

2023-11-08T21:44

2023-11-08T21:55

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украина

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йенс столтенберг

каталин новак

петер сийярто

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. В НАТО со всей серьезностью относятся к обеспокоенности Венгрии соблюдением прав венгерского меньшинства на Украине, обсуждают эти вопросы с Киевом, в том числе на заседаниях Совета НАТО-Украина, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Венгрии Каталин Новак. "Мы со всей серьезность относимся к обеспокоенности Венгрии по поводу меньшинства, это обсуждалось уже не раз. Для этого у нас также есть Совет НАТО-Украина, на котором обсуждаются, в том числе важные для союзников вопросы, как реформы на Украине и права национальных меньшинство. Я также неоднократно поднимал вопрос прав меньшинств с украинским руководством… Я уверен, что опасения могут быть устранены путем диалога между Украиной и союзниками", - сказал он. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий, в их числе завершение Киевом реформ по обеспечению в стране прав нацменьшинств.

https://ria.ru/20231026/ssha-1905238195.html

https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html

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в мире, киев, украина, венгрия, йенс столтенберг, каталин новак, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия