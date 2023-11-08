Рейтинг@Mail.ru
НАТО заявила, что обсуждает с Украиной права нацменьшинств - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 08.11.2023 (обновлено: 21:55 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/nato-1908271397.html
НАТО заявила, что обсуждает с Украиной права нацменьшинств
НАТО заявила, что обсуждает с Украиной права нацменьшинств - РИА Новости, 08.11.2023
НАТО заявила, что обсуждает с Украиной права нацменьшинств
В НАТО со всей серьезностью относятся к обеспокоенности Венгрии соблюдением прав венгерского меньшинства на Украине, обсуждают эти вопросы с Киевом, в том числе РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T21:44
2023-11-08T21:55
в мире
киев
украина
венгрия
йенс столтенберг
каталин новак
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883360649_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_1fe63160d25a9dc5744209382e9a1999.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. В НАТО со всей серьезностью относятся к обеспокоенности Венгрии соблюдением прав венгерского меньшинства на Украине, обсуждают эти вопросы с Киевом, в том числе на заседаниях Совета НАТО-Украина, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Венгрии Каталин Новак. "Мы со всей серьезность относимся к обеспокоенности Венгрии по поводу меньшинства, это обсуждалось уже не раз. Для этого у нас также есть Совет НАТО-Украина, на котором обсуждаются, в том числе важные для союзников вопросы, как реформы на Украине и права национальных меньшинство. Я также неоднократно поднимал вопрос прав меньшинств с украинским руководством… Я уверен, что опасения могут быть устранены путем диалога между Украиной и союзниками", - сказал он. Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий, в их числе завершение Киевом реформ по обеспечению в стране прав нацменьшинств.
https://ria.ru/20231026/ssha-1905238195.html
https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html
киев
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883360649_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5b3890b65d4dad0cbaa4b5e8ef421a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, венгрия, йенс столтенберг, каталин новак, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Киев, Украина, Венгрия, Йенс Столтенберг, Каталин Новак, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия
НАТО заявила, что обсуждает с Украиной права нацменьшинств

Генсек НАТО заявил, что альянс обсуждает с Украиной права нацменьшинств

© AP Photo / Yves HermanНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. В НАТО со всей серьезностью относятся к обеспокоенности Венгрии соблюдением прав венгерского меньшинства на Украине, обсуждают эти вопросы с Киевом, в том числе на заседаниях Совета НАТО-Украина, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Венгрии Каталин Новак.
"Мы со всей серьезность относимся к обеспокоенности Венгрии по поводу меньшинства, это обсуждалось уже не раз. Для этого у нас также есть Совет НАТО-Украина, на котором обсуждаются, в том числе важные для союзников вопросы, как реформы на Украине и права национальных меньшинство. Я также неоднократно поднимал вопрос прав меньшинств с украинским руководством… Я уверен, что опасения могут быть устранены путем диалога между Украиной и союзниками", - сказал он.
Американские солдаты с флагом США во время совместных военных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В США рассматривают возможность предать НАТО
26 октября, 08:00
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил РИА Новости, что Венгрия не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы.
В среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий, в их числе завершение Киевом реформ по обеспечению в стране прав нацменьшинств.
Американский солдат во время учений НАТО на полигоне Хоэнфельс в Германии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Конец ДОВСЕ: Россия избавилась от замедленной бомбы НАТО
Вчера, 08:00
 
В миреКиевУкраинаВенгрияЙенс СтолтенбергКаталин НовакПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала