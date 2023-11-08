https://ria.ru/20231108/nato-1908260994.html

Генсек НАТО прокомментировал отказ Словакии помогать Украине

Генсек НАТО прокомментировал отказ Словакии помогать Украине - РИА Новости, 08.11.2023

Генсек НАТО прокомментировал отказ Словакии помогать Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне блокирования правительством Словакии пакета военной помощи Украине заявил, что уверен, что поддержка Украины альянсом... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:37

2023-11-08T20:37

2023-11-08T20:37

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нато

роберт фицо

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне блокирования правительством Словакии пакета военной помощи Украине заявил, что уверен, что поддержка Украины альянсом продолжится. В среду правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро. "Я не буду говорить об отдельных союзниках, но в целом мы проделываем огромную работу для оказания помощи Украине… Я уверен, что такая помощь продолжится, потому что это отвечает интересам безопасности всех членов НАТО", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Венгрии Каталин Новак, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать позицию Словакии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231013/slovakiya-1902288717.html

https://ria.ru/20231002/slovakiya-1899925912.html

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в мире, украина, россия, словакия, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, роберт фицо