НАТО стала инструментом коллективной агрессии Запада, заявил Патрушев
Патрушев: НАТО оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Николай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
"Наша встреча проходит в непростой для всего мира период времени, когда процесс разрушения западноцентричного миропорядка становится необратимым. Англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений", - констатировал Патрушев.
По его словам, страны Азии, Африки и Латинской Америки укрепляют независимость, жестче отстаивают национальные интересы, наращивают конкурентные возможности. Потенциал мирового развития перераспределяется в пользу новых центров экономического роста, одним из которых является Евразия.
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"Очевидно, что западники не намерены мириться с происходящим и стремятся сохранить свое доминирование. Они ускоренными темпами наращивают военные потенциалы, пытаются все более агрессивно диктовать свои условия государствам, зависимым от них в экономическом и политическом плане", - сказал Патрушев.
США и их союзники планомерно разрушают сложившуюся после Второй мировой войны систему международного права, навязывая миру так называемый "порядок, основанный на правилах" – правилах, устанавливаемых единолично ими, исключительно в их собственных интересах, используют широкий инструментарий принуждения, включая шантаж, манипулирование общественным мнением, угрозы применения силы, попытки антиконституционной смены власти, отметил Патрушев.
"Особый акцент делается на целенаправленной дестабилизации обстановки в неугодных странах, работе по созданию и последующему поддержанию кризисных ситуаций в различных регионах мира. При этом НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада", - добавил он.
"Примеров можно привести немало. Поощряя преступления киевского режима, закрывая глаза на грубые нарушения законов и прав человека в Молдавии, они осуждают Россию и Белоруссию, требуют расследования событий в Казахстане и Узбекистане, произвольно вводят односторонние ограничительные меры", - заключил он.