https://ria.ru/20231108/nato-1908088763.html

НАТО стала инструментом коллективной агрессии Запада, заявил Патрушев

НАТО стала инструментом коллективной агрессии Запада, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.11.2023

НАТО стала инструментом коллективной агрессии Запада, заявил Патрушев

НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T10:30

2023-11-08T10:30

2023-11-08T10:30

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. "Наша встреча проходит в непростой для всего мира период времени, когда процесс разрушения западноцентричного миропорядка становится необратимым. Англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений", - констатировал Патрушев. По его словам, страны Азии, Африки и Латинской Америки укрепляют независимость, жестче отстаивают национальные интересы, наращивают конкурентные возможности. Потенциал мирового развития перераспределяется в пользу новых центров экономического роста, одним из которых является Евразия. "Очевидно, что западники не намерены мириться с происходящим и стремятся сохранить свое доминирование. Они ускоренными темпами наращивают военные потенциалы, пытаются все более агрессивно диктовать свои условия государствам, зависимым от них в экономическом и политическом плане", - сказал Патрушев. США и их союзники планомерно разрушают сложившуюся после Второй мировой войны систему международного права, навязывая миру так называемый "порядок, основанный на правилах" – правилах, устанавливаемых единолично ими, исключительно в их собственных интересах, используют широкий инструментарий принуждения, включая шантаж, манипулирование общественным мнением, угрозы применения силы, попытки антиконституционной смены власти, отметил Патрушев. "Особый акцент делается на целенаправленной дестабилизации обстановки в неугодных странах, работе по созданию и последующему поддержанию кризисных ситуаций в различных регионах мира. При этом НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада", - добавил он. Для оправдания своих действий Вашингтон, Лондон и Брюссель открыто демонстрируют "двойные стандарты" в оценке происходящих событий и соответствия тех или иных действий международному праву, отметил Патрушев. "Примеров можно привести немало. Поощряя преступления киевского режима, закрывая глаза на грубые нарушения законов и прав человека в Молдавии, они осуждают Россию и Белоруссию, требуют расследования событий в Казахстане и Узбекистане, произвольно вводят односторонние ограничительные меры", - заключил он.

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Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-11-08T10:30 true PT1M33S

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нато, николай патрушев, снг, россия, в мире