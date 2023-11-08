Рейтинг@Mail.ru
НАТО стала инструментом коллективной агрессии Запада, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 08.11.2023
https://ria.ru/20231108/nato-1908088763.html
НАТО стала инструментом коллективной агрессии Запада, заявил Патрушев
НАТО стала инструментом коллективной агрессии Запада, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.11.2023
НАТО стала инструментом коллективной агрессии Запада, заявил Патрушев
НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T10:30
2023-11-08T10:30
нато
николай патрушев
снг
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908085061_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_d9a1ea5c125a04147c60e18961d0d4a2.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве. "Наша встреча проходит в непростой для всего мира период времени, когда процесс разрушения западноцентричного миропорядка становится необратимым. Англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений", - констатировал Патрушев. По его словам, страны Азии, Африки и Латинской Америки укрепляют независимость, жестче отстаивают национальные интересы, наращивают конкурентные возможности. Потенциал мирового развития перераспределяется в пользу новых центров экономического роста, одним из которых является Евразия. "Очевидно, что западники не намерены мириться с происходящим и стремятся сохранить свое доминирование. Они ускоренными темпами наращивают военные потенциалы, пытаются все более агрессивно диктовать свои условия государствам, зависимым от них в экономическом и политическом плане", - сказал Патрушев. США и их союзники планомерно разрушают сложившуюся после Второй мировой войны систему международного права, навязывая миру так называемый "порядок, основанный на правилах" – правилах, устанавливаемых единолично ими, исключительно в их собственных интересах, используют широкий инструментарий принуждения, включая шантаж, манипулирование общественным мнением, угрозы применения силы, попытки антиконституционной смены власти, отметил Патрушев. "Особый акцент делается на целенаправленной дестабилизации обстановки в неугодных странах, работе по созданию и последующему поддержанию кризисных ситуаций в различных регионах мира. При этом НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада", - добавил он. Для оправдания своих действий Вашингтон, Лондон и Брюссель открыто демонстрируют "двойные стандарты" в оценке происходящих событий и соответствия тех или иных действий международному праву, отметил Патрушев. "Примеров можно привести немало. Поощряя преступления киевского режима, закрывая глаза на грубые нарушения законов и прав человека в Молдавии, они осуждают Россию и Белоруссию, требуют расследования событий в Казахстане и Узбекистане, произвольно вводят односторонние ограничительные меры", - заключил он.
https://ria.ru/20231108/dovse-1908021297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-11-08T10:30
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908085061_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_ca5bd7342fe4692652b0ec9da6a8d9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, николай патрушев, снг, россия, в мире
НАТО, Николай Патрушев, СНГ, Россия, В мире
НАТО стала инструментом коллективной агрессии Запада, заявил Патрушев

Патрушев: НАТО оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Николай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев во время встречи секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
"Наша встреча проходит в непростой для всего мира период времени, когда процесс разрушения западноцентричного миропорядка становится необратимым. Англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений", - констатировал Патрушев.
Американский солдат во время учений НАТО на полигоне Хоэнфельс в Германии - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Конец ДОВСЕ: Россия избавилась от замедленной бомбы НАТО
08:00
По его словам, страны Азии, Африки и Латинской Америки укрепляют независимость, жестче отстаивают национальные интересы, наращивают конкурентные возможности. Потенциал мирового развития перераспределяется в пользу новых центров экономического роста, одним из которых является Евразия.
«
"Очевидно, что западники не намерены мириться с происходящим и стремятся сохранить свое доминирование. Они ускоренными темпами наращивают военные потенциалы, пытаются все более агрессивно диктовать свои условия государствам, зависимым от них в экономическом и политическом плане", - сказал Патрушев.
США и их союзники планомерно разрушают сложившуюся после Второй мировой войны систему международного права, навязывая миру так называемый "порядок, основанный на правилах" – правилах, устанавливаемых единолично ими, исключительно в их собственных интересах, используют широкий инструментарий принуждения, включая шантаж, манипулирование общественным мнением, угрозы применения силы, попытки антиконституционной смены власти, отметил Патрушев.
"Особый акцент делается на целенаправленной дестабилизации обстановки в неугодных странах, работе по созданию и последующему поддержанию кризисных ситуаций в различных регионах мира. При этом НАТО окончательно оформилась как инструмент коллективной агрессии Запада", - добавил он.
Для оправдания своих действий Вашингтон, Лондон и Брюссель открыто демонстрируют "двойные стандарты" в оценке происходящих событий и соответствия тех или иных действий международному праву, отметил Патрушев.
"Примеров можно привести немало. Поощряя преступления киевского режима, закрывая глаза на грубые нарушения законов и прав человека в Молдавии, они осуждают Россию и Белоруссию, требуют расследования событий в Казахстане и Узбекистане, произвольно вводят односторонние ограничительные меры", - заключил он.
 
НАТОНиколай ПатрушевСНГРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала