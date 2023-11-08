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Путин наградил главу Миннаца Дагестана медалью
Путин наградил главу Миннаца Дагестана медалью - РИА Новости, 08.11.2023
Путин наградил главу Миннаца Дагестана медалью
Президент России Владимир Путин своим указом наградил министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова медалью ордена "За заслуги... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T20:16
2023-11-08T20:16
2023-11-08T20:16
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МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" І степени. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить … медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" І степени Муслимова Энрика Селимовича, министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан", - говорится в тексте указа главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Муслимов в разные годы работал в налоговой полиции, в органах наркоконтроля, с марта по ноябрь 2018 года занимал должность врио главы города Дербента. С марта 2019 года возглавляет министерство по национальной политике и делам религий Дагестана. Имеет звание генерал-майора полиции.
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дербент, россия, владимир путин, общество
Дербент, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин наградил главу Миннаца Дагестана медалью
Путин наградил главу Миннаца Дагестана медалью "За заслуги перед Отечеством"