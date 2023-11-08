https://ria.ru/20231108/nagrazhdenie-1908257463.html

Путин наградил главу Миннаца Дагестана медалью

Путин наградил главу Миннаца Дагестана медалью - РИА Новости, 08.11.2023

Путин наградил главу Миннаца Дагестана медалью

Президент России Владимир Путин своим указом наградил министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова медалью ордена "За заслуги... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:16

2023-11-08T20:16

2023-11-08T20:16

дербент

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809114418_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf77f3047b233c676cd24e178b920226.jpg

МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" І степени. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить … медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" І степени Муслимова Энрика Селимовича, министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан", - говорится в тексте указа главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Муслимов в разные годы работал в налоговой полиции, в органах наркоконтроля, с марта по ноябрь 2018 года занимал должность врио главы города Дербента. С марта 2019 года возглавляет министерство по национальной политике и делам религий Дагестана. Имеет звание генерал-майора полиции.

дербент

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дербент, россия, владимир путин, общество