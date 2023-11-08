https://ria.ru/20231108/mvd-1908145334.html

В Петербурге подросток пришел в школу с арбалетом и выстрелил в сверстницу

В Петербурге подросток пришел в школу с арбалетом и выстрелил в сверстницу - РИА Новости, 08.11.2023

В Петербурге подросток пришел в школу с арбалетом и выстрелил в сверстницу

Тринадцатилетний подросток принес с собой в школу противогаз и детский арбалет со стрелами и выстрелил в лицо сверстнице, которая в результате попала в больницу РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T14:20

2023-11-08T14:20

2023-11-08T14:20

происшествия

санкт-петербург

россия

васильевский остров

школа

подростки

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Тринадцатилетний подросток принес с собой в школу противогаз и детский арбалет со стрелами и выстрелил в лицо сверстнице, которая в результате попала в больницу с травмой глаза, сообщил региональный главк МВД РФ в Telegram. Как информирует ведомство, во вторник в полицию Василеостровского района поступило сообщение, что по школе на Пятой линии Васильевского острова бегает ученик с арбалетом. Правоохранители выехали на место происшествия. "Установлено, что 13-летний подросток пришел в школу и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы и противогаз. После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета", - говорится в сообщении. Девочка с травмой глаза госпитализирована в состоянии средней тяжести, а арбалетчик передан психологам для оказания помощи. Как уточняют в полиции, которая организовала проверку после этого инцидента, мальчик воспитывается в полной благополучной семье, в школе характеризуется положительно.

https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906962262.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, васильевский остров, школа, подростки, общество