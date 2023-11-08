https://ria.ru/20231108/mintsifry-1908152559.html
Минцифры планирует проверять геоинформационные системы
Минцифры планирует проверять геоинформационные системы - РИА Новости, 08.11.2023
Минцифры планирует проверять геоинформационные системы
Минцифры планирует получить полномочия контролировать российские геоинформационные системы и технологии, средства и их разработчиков на соответствие стандартам, РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T14:45
2023-11-08T14:45
2023-11-08T14:45
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минцифры планирует получить полномочия контролировать российские геоинформационные системы и технологии, средства и их разработчиков на соответствие стандартам, министерство опубликовало соответствующий проект постановления на федеральном портале проектов нормативно правовых актов. "Положения о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации... дополнить подпунктом... "5.4.27. проверку соответствия российских геоинформационных технологий, геоинформационных систем и геоинформационных средств, и их разработчиков требованиям... и в случае выявления несоблюдения этих требований выдает предписания об устранении выявленных нарушений... Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 г", - говорится в документе. В пояснительной записке уточняется, что сейчас органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные им организации обязаны использовать российские геоинформационные технологии, геоинформационные системы и геоинформационные средства, соответствующие требованиям российских стандартов, установленных федеральным органом исполнительной власти.
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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия
Минцифры планирует проверять геоинформационные системы
Минцифры намерено проверять геоинформационные системы на соответствие стандартам
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Минцифры планирует получить полномочия контролировать российские геоинформационные системы и технологии, средства и их разработчиков на соответствие стандартам, министерство опубликовало соответствующий проект
постановления на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.
"Положения о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации... дополнить подпунктом... "5.4.27. проверку соответствия российских геоинформационных технологий, геоинформационных систем и геоинформационных средств, и их разработчиков требованиям... и в случае выявления несоблюдения этих требований выдает предписания об устранении выявленных нарушений... Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2024 г", - говорится в документе.
В пояснительной записке уточняется, что сейчас органы государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные им организации обязаны использовать российские геоинформационные технологии, геоинформационные системы и геоинформационные средства, соответствующие требованиям российских стандартов, установленных федеральным органом исполнительной власти.
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