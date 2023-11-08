https://ria.ru/20231108/mikhaylovskiy_teatr-1907882169.html

Михайловский театр в Санкт-Петербурге

Михайловский театр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 08.11.2023

Михайловский театр в Санкт-Петербурге

Михайловский театр – российский оперно-балетный театр в Санкт-Петербурге. Своим названием театр обязан младшему сыну императора Павла I великому князю Михаилу. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T01:25

2023-11-08T01:25

2023-11-08T01:25

санкт-петербург

михайловский театр

справки

культура

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Михайловский театр – российский оперно-балетный театр в Санкт-Петербурге. Своим названием театр обязан младшему сыну императора Павла I великому князю Михаилу.Театр был открыт по указу императора Николая I 8 ноября (27 октября по старому стилю) 1833 года в день тезоименитства князя Михаила балетом "Амур в деревне" и водевилем "Знакомые незнакомцы". На первом спектакле присутствовали император с супругой, великие князья, среди зрителей были поэты Василий Жуковский и Петр Вяземский.Здание Императорского Михайловского театра было построено в 1831-1833 годах представителем позднего классицизма петербургским зодчим Александром Брюлловым, братом прославленного живописца Карла Брюллова. Фасад театра был выполнен Карлом Росси, спланировавшим при постройке в 1819-1825 годах Михайловского дворца всю Михайловскую площадь. В 1859 году театр был капитально перестроен по проекту архитектора Альберта Кавоса. Сцена была значительно расширена, а в зрительном зале надстроили пятый ярус.Михайловский стал третьей Императорской сценой в Санкт-Петербурге после Мариинского и Александринского театров, но в отличие от них он не имел ни своей труппы, ни ясной жанровой направленности. В первые годы на сцене Михайловского в основном шли только концерты.С конца 1870‑х годов здесь давала спектакли постоянная французская труппа. На сцену выходили прославленные артисты "Комеди Франсез" и других театров Парижа, а репертуар состоял из его модных театральных новинок.Вплоть до 1914 года в Михайловском театре выступала и немецкая труппа, за дирижерским пультом не раз стоял знаменитый австрийский маэстро Иоганн Штраус.В тот период в Михайловском выступали и корифеи русской сцены: братья Каратыгины, Мария Савина, Владимир Давыдов, Вера Комиссаржевская, Федор Шаляпин, Матильда Кшесинская, Константин Станиславский, Василий Качалов, Ольга Книппер-Чехова и др.После Октябрьской революции 1917 года иностранные актеры покинули сцену театра и остро встал вопрос формирования собственной труппы.6 марта 1918 года театр открыл новый сезон в роли второго государственного оперного театра Петрограда. Первой постановкой театра стал "Севильский цирюльник", в котором были заняты артисты Мариинского театра. Свой оркестр, хор и миманс появился у театра только в следующем сезоне.В 1920 году театр получил название Государственного академического театра комической оперы. В 1921 году он был переименован в Малый академический театр, а в 1926 году – в Ленинградский академический Малый оперный театр (МАЛЕГОТ).В 1931 театр получил самостоятельную труппу.В 1930-е годы балетную труппу возглавил выдающийся танцовщик и хореограф Федор Лопухов. Одновременно с этим театр становится "лабораторией по созданию советской оперы". На его сцене впервые были поставлены оперы "Нос" и "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича, и новаторская "Пиковая дама" Всеволода Мейерхольда.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) труппа была эвакуирована в Чкалов (ныне – Оренбург).После войны театр продолжил сотрудничество с современными композиторами, впервые в мире поставив "Войну и мир" Сергея Прокофьева (1946).Среди постановок 1960-х – начала 1970-х годов – оперы "Отелло" (1962), "Принцесса Турандот" Джакомо Пуччини (1963), "Виринея" Сергея Слонимского (1967), "Порги и Бесс" Джорджа Гершвина (1972), "Не только любовь" Родиона Щедрина (1973); балеты "Петрушка" (1961) и "Весна священная" (1969) Игоря Стравинского, "Барышня и хулиган" (1962), "Одиннадцатая симфония" (1966) Дмитрия Шостаковича, "Антоний и Клеопатра" Эдуарда Лазарева (1968), "Ярославна" Бориса Тищенко (1974) и другие.Со временем все большую роль в театре стали играть не театральные режиссеры, а известные дирижеры: Борис Хайкин, Кирилл Кондрашин, Эдуард Грикуров, Юрий Темирканов, Курт Зандерлинг (Германия).В 1980-е годы началось возрождение русской классики: были поставлены оперы "Борис Годунов" и "Хованщина" Модеста Мусоргского, "Евгений Онегин" и "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Золотой петушок" и "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова, "Князь Игорь" Александра Бородина.В современном репертуаре театра – оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини (2014), "Аида" Джузеппе Верди (2019), "Опричник" Петра Чайковского (2021), "Моцарт. Свадьба Фигаро" Вольванга Амадея Моцарта, "Золушка" Бориса Асафьева, "Летучий голландец" Рихарда Вагнера, балеты "Тщетная предосторожность" Луи Жозефа Фердинанда Герольда (2014), "Золушка" Сергея Прокофьева (2017), "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина (2021), "Лебединое озеро" Петра Чайковского (2021), "Идальго из Ла-Манчи" Людвига Минкуса и другие постановки.В числе премьер текущего сезона – опера "Кармен" Жоржа Бизе, балет "Светлый ручей" Дмитрия Шостаковича.В 1989 году театру было присвоено имя русского композитора Модеста Мусоргского.В 2001 году театру вернули его "историческое" имя — Михайловский театр. С 2007 года театр носит название Санкт‑Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени М.П. Мусоргского – Михайловский театр.Художественным руководителем театра является Владимир Кехман.Музыкальный руководитель и главный дирижер театра – Александр Соловьев.Должность художественного руководителя балета Михайловского театра занимает Начо Дуато.Артисты и спектакли Михайловского театра неоднократно были отмечены различными премиями и наградами.В 2011 году Нил Шикофф бы удостоен национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "лучшая мужская роль в опере". В 2014 году опера "Евгений Онегин" стала обладателем Золотой маски в трех номинациях "лучший спектакль (опера)", "работа режиссера", "работа художника по свету в музыкальном театре".Артисты театра также неоднократно удостаивались высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

https://ria.ru/20210520/teatr-1732982985.html

https://ria.ru/20191004/1559433633.html

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санкт-петербург, михайловский театр, справки, культура