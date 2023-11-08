https://ria.ru/20231108/lenoblast-1908217736.html
Аграрии Ленобласти перевыполнили план по уборке урожая
Аграрии Ленобласти перевыполнили план по уборке урожая - РИА Новости, 08.11.2023
Аграрии Ленобласти перевыполнили план по уборке урожая
Аграрии Ленинградской области завершили уборку урожая, перевыполнив план по сбору картофеля, овощей, зерна и рапса, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T17:44
2023-11-08T17:44
2023-11-08T17:44
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Аграрии Ленинградской области завершили уборку урожая, перевыполнив план по сбору картофеля, овощей, зерна и рапса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации. В сельскохозяйственных организациях Ленинградской области по итогам сезона 2023 года собрано 75,6 тысячи тонн картофеля, что составляет 126% к плану, а также 64,5 тысячи тонн овощей (106%), 154,6 тысячи тонн зерновых культур (122 %) и 10,814 тысяч тонн рапса (113%), говорится в сообщении. "Мы продолжаем эффективно обеспечивать продовольственную безопасность всего нашего большого региона. Благодаря господдержке, помощи с приобретением современной техники, а также за счет передовых агротехнологий наши аграрии получили достойный урожай", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. В свою очередь, в пресс-службе областной администрации уточнили, что с начала текущего года до аграриев Ленинградской области было доведено 4,9 миллиарда рублей государственной поддержки. "Зерно и рапс, выращенные в Ленинградской области, используются на корм животным, что позволяет региону быть в топе производителей яиц, мяса и молока России", — заметили в администрации региона.
https://ria.ru/20231107/lenoblast-1907965641.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Аграрии Ленинградской области завершили уборку урожая, перевыполнив план по сбору картофеля, овощей, зерна и рапса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
В сельскохозяйственных организациях Ленинградской области по итогам сезона 2023 года собрано 75,6 тысячи тонн картофеля, что составляет 126% к плану, а также 64,5 тысячи тонн овощей (106%), 154,6 тысячи тонн зерновых культур (122 %) и 10,814 тысяч тонн рапса (113%), говорится в сообщении.
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"Мы продолжаем эффективно обеспечивать продовольственную безопасность всего нашего большого региона. Благодаря господдержке, помощи с приобретением современной техники, а также за счет передовых агротехнологий наши аграрии получили достойный урожай", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации уточнили, что с начала текущего года до аграриев Ленинградской области было доведено 4,9 миллиарда рублей государственной поддержки.
"Зерно и рапс, выращенные в Ленинградской области
, используются на корм животным, что позволяет региону быть в топе производителей яиц, мяса и молока России", — заметили в администрации региона.