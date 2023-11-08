https://ria.ru/20231108/lekarstva-1908261773.html

Минпромторг поддержит создание аналогов важных импортных лекарств

Минпромторг поддержит создание аналогов важных импортных лекарств - РИА Новости, 08.11.2023

Минпромторг поддержит создание аналогов важных импортных лекарств

Минпромторг до конца года запустит механизм господдержки по созданию аналогов препаратов, которые в стране пока не производятся и права на них принадлежат... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T20:41

2023-11-08T20:41

2023-11-08T20:41

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минпромторг до конца года запустит механизм господдержки по созданию аналогов препаратов, которые в стране пока не производятся и права на них принадлежат компаниям из недружественных стран, сообщил вице-премьер - глава министерства Денис Мантуров. "Для разработки лекарств, которые у нас пока не производятся, до конца года мы запускаем новый механизм поддержки: он называется "продукты на полку". Речь идёт о создании аналогов патентованных препаратов, правообладателями которых являются компании из недружественных стран. Если в нарушение международных норм они прекратят по какой-то причине поставки, мы оперативно запустим в производство лекарства", - отметил он на совещании президента с правительством. Вице-премьер пояснил, что приоритетными для применения этой субсидии будут несколько лекарств из перечня сорока девяти импортных онкопрепаратов. "Хотел бы отметить, что по восьми позициям из этого списка у нас уже есть регистрационные удостоверения, и столько же в очереди на дальнейшее получение. Остальные препараты в стадии исследований и разработки", - добавил он.

https://ria.ru/20231108/onkopreparaty-1908257662.html

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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, здоровье - общество