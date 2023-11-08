https://ria.ru/20231108/lavra-1908232413.html

СПЖ рассказал, как в заповеднике киевской лавры пытаются выжить наместников

СПЖ рассказал, как в заповеднике киевской лавры пытаются выжить наместников - РИА Новости, 08.11.2023

СПЖ рассказал, как в заповеднике киевской лавры пытаются выжить наместников

Руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" пытается выжить насельников из монастыря, отказываясь включать отопление в помещениях обители, сообщает в среду... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T18:22

2023-11-08T18:22

2023-11-08T18:22

религия

украина

александр ткаченко (протоиерей)

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883431070_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_30f5123bcbd2ef569b7c633a5fb5ddbb.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" пытается выжить насельников из монастыря, отказываясь включать отопление в помещениях обители, сообщает в среду Союз православных журналистов. "Руководство заповедника "Киево-Печерская лавра" отказывается включить отопление в помещениях монастыря, где находятся люди. Более того, чиновники пообещали, что отопление не включат вообще. Как считают представители лавры, все это делается для того, чтобы выжить людей с занимаемых ими монастырских корпусов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. Как ранее сообщили РИА Новости насельники монастыря, киевские власти не подписали договор на отопление с Киево-Печерской лаврой, в кельях похолодало, и монахи вынуждены греться при помощи электрообогревателей. Украинские власти с начала 2023 года пытаются изгнать монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры – старейшего на территории исторической Руси монастыря. В марте минкультуры Украины уведомило монастырь о разрыве договора аренды, от монахов потребовали покинуть обитель, но они отказались. Экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца, впоследствии он был отправлен властями под домашний арест, он был освобожден после внесения залога. Украинские власти постепенно опечатывают корпуса лавры, некоторыми уже пользуются раскольники из ПЦУ. Министерство культуры и информационной политики Украины 18 августа запретило преподавателям и студентам Киевской духовной академии доступ к учебным корпусам на территории лавры. Русская православная церковь выразила протест против этого и призвала международные организации защитить старейшее православное учебное заведение.

https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html

https://ria.ru/20231108/rpsts-1907996002.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, александр ткаченко (протоиерей), русская православная церковь, ситуация вокруг упц