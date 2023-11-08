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В России расширили квоты на нарковещества для изготовления лекарств
В России расширили квоты на нарковещества для изготовления лекарств - РИА Новости, 08.11.2023
В России расширили квоты на нарковещества для изготовления лекарств
Правительство России увеличило число государственных квот на ввоз, вывоз, хранение и производство ряда наркотических веществ, из которых изготавливают... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T22:48
2023-11-08T22:48
2023-11-08T22:48
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство России увеличило число государственных квот на ввоз, вывоз, хранение и производство ряда наркотических веществ, из которых изготавливают востребованные лекарственные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. "Правительством Российской Федерации принято решение об увеличении государственных квот на тебаин, фентанил, клобазам и модафинил, из которых изготавливают лекарственные препараты, востребованные в настоящее время населением", - говорится в сообщении. Принятие указанного документа даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, а именно увеличения объёма производства препаратов, и, как следствие, увеличение доли российских лекарственных препаратов на рынке в целом и увеличение российского экспортного потенциала, пояснили в пресс-службе. В России действует официальный перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю. За незаконные манипуляции с данными веществами предусмотрена, в том числе, уголовная ответственность.
https://ria.ru/20231108/lekarstva-1908261773.html
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россия, здоровье - общество, общество
Россия, Здоровье - Общество, Общество
В России расширили квоты на нарковещества для изготовления лекарств
Правительство увеличило число квот на нарковещества для изготовления лекарств
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Правительство России увеличило число государственных квот на ввоз, вывоз, хранение и производство ряда наркотических веществ, из которых изготавливают востребованные лекарственные препараты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
«
"Правительством Российской Федерации принято решение об увеличении государственных квот на тебаин, фентанил, клобазам и модафинил, из которых изготавливают лекарственные препараты, востребованные в настоящее время населением", - говорится в сообщении.
Принятие указанного документа даст дополнительную возможность для дальнейшего развития отечественного фармацевтического производства, а именно увеличения объёма производства препаратов, и, как следствие, увеличение доли российских лекарственных препаратов на рынке в целом и увеличение российского экспортного потенциала, пояснили в пресс-службе.
В России действует официальный перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю. За незаконные манипуляции с данными веществами предусмотрена, в том числе, уголовная ответственность.
Минпромторг поддержит создание аналогов важных импортных лекарств