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В Киеве предложили Западу создать единое пространство в сфере "оборонки" - РИА Новости, 08.11.2023
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18:35 08.11.2023 (обновлено: 18:37 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/kuleba-1908235864.html
В Киеве предложили Западу создать единое пространство в сфере "оборонки"
В Киеве предложили Западу создать единое пространство в сфере "оборонки" - РИА Новости, 08.11.2023
В Киеве предложили Западу создать единое пространство в сфере "оборонки"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в среду в соцсети X, что предложил создать единое пространство для сотрудничества между Украиной, европейскими странами РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T18:35
2023-11-08T18:37
украина
в мире
дмитрий кулеба
g7
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в среду в соцсети X, что предложил создать единое пространство для сотрудничества между Украиной, европейскими странами и участницами G7 в сфере оборонной промышленности для наращивания производства оружия и боеприпасов.Кулеба сообщил, что в ходе онлайн встречи с лидерами G7, заседающими в Токио, обсудил поставки новых систем ПВО на Украину, подготовку к зиме, восстановление Украины и "формулу мира"."Я также предложил создать совместное пространство сотрудничества оборонной промышленности стран G7, членов и кандидатов в ЕС и других стран-единомышленников для наращивания производства оружия и боеприпасов", - заявил Кулеба.Глава украинского МИД с 7 по 8 ноября находится в Брюсселе, где были запланированы переговоры с комиссарами Европейского Союза в преддверии обнародования Еврокомиссией (ЕК) отчета о выполнении Украиной рекомендаций, необходимых для начала переговоров о вступлении в союз. В среду ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231108/evrosoyuz-1908177834.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
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украина, в мире, дмитрий кулеба, g7, евросоюз, еврокомиссия
Украина, В мире, Дмитрий Кулеба, G7, Евросоюз, Еврокомиссия
В Киеве предложили Западу создать единое пространство в сфере "оборонки"

Кулеба заявил, что предложил Западу создать единое пространство в "оборонке"

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в среду в соцсети X, что предложил создать единое пространство для сотрудничества между Украиной, европейскими странами и участницами G7 в сфере оборонной промышленности для наращивания производства оружия и боеприпасов.
Кулеба сообщил, что в ходе онлайн встречи с лидерами G7, заседающими в Токио, обсудил поставки новых систем ПВО на Украину, подготовку к зиме, восстановление Украины и "формулу мира".
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"Я также предложил создать совместное пространство сотрудничества оборонной промышленности стран G7, членов и кандидатов в ЕС и других стран-единомышленников для наращивания производства оружия и боеприпасов", - заявил Кулеба.
Глава украинского МИД с 7 по 8 ноября находится в Брюсселе, где были запланированы переговоры с комиссарами Европейского Союза в преддверии обнародования Еврокомиссией (ЕК) отчета о выполнении Украиной рекомендаций, необходимых для начала переговоров о вступлении в союз. В среду ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам".
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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